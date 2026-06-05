Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Μίλησε στον Άταμαν ο Γιαννακόπουλος πριν τον αφήσει να πάει στη φυσούνα - Τι του ζητούσε, η αντίδραση του Τούρκου προπονητή
Ο Παναθηναϊκός έχει ριχτεί στη μάχη με τον Ολυμπιακό για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL στο Telekom Center Athens.
O Δημήτρης Γιαννακόπουλος πέρα από το γεγονός ότι έδωσε το «παρών» στο γήπεδο, λίγα λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου άφησε τη σουίτα του και κατέβηκε στις court seats για να παρακολουθήσει από κοντά το ματς. Μάλιστα, εμφανίστηκε να διαμαρτύρεται στους διαιτητές.
Όταν οι δύο ομάδες αποχώρησαν για τα αποδυτήρια, ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ ενθάρρυνε τους παίκτες της ομάδας με High 5 και με εμψυχωτικά λόγια, σταμάτησε και τον Έργκιν Άταμαν και με χαρακτηριστικές κινήσεις έλεγε στον Τούρκο προπονητή ότι πρεπει να καταλογιστεί τεχνική ποινή στον πάγκο του Ολυμπιακού, κάτι που όπως φάνηκε και από την έκφραση του κόουτς, συμφωνούσε απόλυτα κι αυτός.
Το τετ-α-τετ κράτησε για λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν ο προπονητής του «τριφυλλιού» ακολούθησε τους παίκτες του προς τα αποδυτήρια.
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💥 Με την λήξη του ημιχρόνου ο Δημήτρης Γιαννακοπουλος έλεγε στον Εργκίν Αταμάν να ζητάει από τους διαιτητές τεχνική ποινή για τον Γιώργο Μπαρτζώκα!#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/eUHfEVKXkN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
Βίντεο: Θοδωρής Σανιδάς
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