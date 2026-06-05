Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του Game 2 των τελικών
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στο «Telekom Center Athens» (21:00 LIVE από το Gazzetta), για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα το 2ο παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με τη σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα και βρίσκεται μπροστά με 1-0, μετά τη νίκη του στο ΣΕΦ, το βράδυ της Τετάρτης (03/06).
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