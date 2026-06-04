Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ παραμένει αμφίβολος
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έλειψε πολύ από τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL, με τον παίκτη να παραμένει αμφίβολος και ενόψει του Game 2 στο T-Center (5/6, 21:00).
Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κανονική προπόνηση σε φουλ ένταση την Πέμπτη (4/6), οπότε δεν μπόρεσαν και οι άνθρωποι της ομάδαν να δουν εάν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορέσει να παίξει ή όχι, με τον παίκτη να συνεχίζει τις θεραπείες και να κάνει την ύστατη προσπάθεια για νσ μπορέσει να είναι παρών στο ματς της Παρασκευή.
Η κατάσταση του παίκτη θα ξεκαθαρίσει ανήμερα του Game 2, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή για το αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ καταφέρει να αγωνιστεί.
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