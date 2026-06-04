Η εποχή Σπανούλη έχει ξεκινήσει δυναμικά στις τάξεις του Άρη, με τα πρώτα ονόματα να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους ως πιθανοί στόχοι της ομάδας

Ο Άρης έριξε την προπονητική «βόμβα» με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη για την άκρη του πάγκου και πλέον όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας.

Το Gazzetta αποκάλυψε τη συμφωνία των Θεσσαλονικιών με τον Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης των τελικών του φετινού Eurocup.

Παράλληλα υπάρχει στα σκαριά η συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ενώ σύμφωνα με τους Ισραηλινούς έχει πέσει στο τραπέζι και το όνομα του Τζάστιν Σμιθ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε φέτος στην Χάποελ Ιερουσαλήμ έχοντας κατά μέσο όρο 11.6 πόντους και 3.8 ριμπάουντ ανά 19 λεπτά συμμετοχής σε 16 ματς του Eurocup.

Συγκεκριμένα τα ρεπορτάζ του Ισραήλ αναφέρουν ότι ο Άρης ενδιαφέρεται έντονα για τον Σμιθ χωρίς ωστόσο να λέει κάτι για κάποια πρόταση.