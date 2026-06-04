Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμετα του πρώτου τελικού απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Game 1 των τελίκών της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που δημιούργησε πολλά συναισθήματα σε παίκτες, προπονητές και φιλάθλους.

Στο ΣΕΦ οι φίλαθλοι ξεσπούσαν σε κάθε καλάθι της ομάδας τους, όμως το σουτ που δημιούργησε τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό ήταν το τρίποντο του Γουόκαπ στο τελευταίο λεπτό, με το οποίο ουσιαστικά οι Ερυθρόλευκοι «σφράγισαν» τη νίκη τους και το 1-0 στη σειρά.

Όλα αυτά τα συναισθήματα αποτυπώθηκαν στην παρακάμερα της αναμέτρησης, την οποία και δημοσίευσε ο Ολυμπιακός το μεσημέρι της Πέμπτης.