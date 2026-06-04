Οι ερυθρόλευκες ανορθογραφίες στο παρκέ και μια διαφορετική ματιά στη διαιτησία

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL, στέκεται στους παράγοντες που έκαναν το ματς θρίλερ και σχολιάζει την διαιτησία.

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για τον τίτλο, παίρνοντας τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό με 82-76. Παρόλα αυτά, μόνο τη νίκη πρέπει να κρατήσει η ομάδα του Πειραιά.

Για 22 λεπτά περίπου έχει παίξει εξαιρετικό μπάσκετ ο Ολυμπιακός, κάτι που μας έχει συνηθίσει άλλωστε τη φετινή σεζόν, όμως η συνέχεια ήταν πολύ κακή. Η διαφορά έφτασε στους 17 (49-32, 22’) και όλα έδειχναν πως ο πρώτος τελικός θα είναι παράσταση για έναν ρόλο. Αμ δε…

Ο Παναθηναϊκός μέχρι το 25’ δεν είχε ουσιαστικές λύσεις (55-39’), όμως στη συνέχεια ο Ντίνος Μήτογλου έκανε τεράστια ζημιά και ουσιαστικά έδωσε τη σπίθα που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει. Ευστόχησε σε 4 τρίποντα, ανέβασε την ψυχολογία ολόκληρης της ομάδας του και την έβαλε ξανά στο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός από την δική του πλευρά είχε χάσει την συγκέντρωσή του από την κούραση, έκανε αδιανόητα λάθη και όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 64-65 στο 32’. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας παίκτες με τεράστια ποιότητα, συνέχισε να είναι μέσα στο παιχνίδι, όμως στο τέλος ο Γουόκαπ και οι ψυχραιμία των Φουρνιέ και Βεζένκοβ έκανε την διαφορά.

Πάμε όμως να δούμε έναν προς έναν τους παράγοντες που μετέτρεψαν το παιχνίδι από έναν διαφαινόμενο περίπατο σε ένα θρίλερ.

Κούραση

Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Νίκολα Μιλουτίνφο ήταν καθοριστικοί για τον Ολυμπιακό, όμως ήταν και παράγοντες στο να αλλάξει το ματς. Όντας για περίπου 8:30 σερί στο τρίτο δεκάλεπτο μέσα, έκαναν σπουδαία δουλειά αρχικά, όμως στη συνέχεια από τη μια τα λάθη του Φουρνιέ και από την άλλη η άμυνα του Μιλουτίνοφ στον Μήτογλου, άλλαξαν άρδην την αναμέτρηση. Ίσως στο +16 θα έπρεπε να γίνει ένα ροτέισιον παραπάνω και να έπαιρναν κάποιες κρίσιμες ανάσες οι δύο αυτοί πρωταγωνιστές.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Παναθηναϊκός βρήκε 21(!) πόντους από τα λάθη του αντιπάλου, ενώ συνολικά υπέπεσε σε 16 λάθη, νούμερο απαγορευτικό για μια ομάδα του επιπέδου του Ολυμπιακού.

Στο κάτω – κάτω, μιλάμε για τον πρωταθλητή Ευρώπης, ένας τίτλος που είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αλλά δημιουργεί και απαιτήσεις.

Ο εκπληκτικός Ντίνος Μήτογλου

Ο Μήτογλου είναι δεδομένα ένας πολύ καλός παίκτης. Τα δικά του σουτ από μακριά έχουν δώσει πολλές φορές στον Παναθηναϊκό λύσεις. Στο εν λόγω παιχνίδι και ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ντίνος Μήτογλου ήταν συγκλονιστικός. Τιμώρησε κάθε δευτερόλεπτο αδράνειας της άμυνας και έβαλε τον Παναθηναϊκός στο ματς. Και μην ξεχνάμε πως αναφερόμαστε σε έναν αθλητή που έχει αδικηθεί όσο ελάχιστοι στην Ευρώπη φέτος.

Απουσία Ντόρσεϊ

Στο νεκρό διάστημα του Ολυμπιακού, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με το τεράστιο ταλέντο του στις προσωπικές φάσεις, θα μπορούσε να δώσει τη λύση που έψαχνε απεγνωσμένα ο Ολυμπιακός. Και φυσικά με τον Ντόρσεϊ στη 12άδα (κατέβασε 11άδα ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά) ο Φουνριέ θα είχε και το περιθώριο να πάρει τις ανάσες του.

Αυτοί οι παράγοντες ήταν κομβικοί στην επιστροφή του Παναθηναϊκού και την διεκδίκηση της νίκης. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, πρέπει, όπως είπε και ο Εβάν Φουρνιέ, να μάθει από αυτή την κατάσταση και να βγει καλύτερος. Να βγει πιο συγκεντρωμένος και με λιγότερα νεκρά διαστήματα.

Σαφώς η κούραση των Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ είναι κάτι που θα απασχολήσει το επιτελείο του Γιώργου Μπαρτζώκα και τον ίδιο, όμως έχουν δείξει ότι μπορούν να διαχειριστούν την κούραση των παικτών σε εξαιρετικό βαθμό.

Και λίγα λόγια για διαιτησία

Ο Ολυμπιακός σούταρε 29 βολές έναντι 5 του Παναθηναϊκού. Και είναι λογικό, αν δεν έχεις δει την αναμέτρηση, αυτό το νούμερο να προκαλέσει εντύπωση. Αν την έχεις δει όμως, δικαιολογείται σε τεράστιο βαθμό.

Ο Παναθηναϊκός στην πλειοψηφία των επιθέσεών του, έκανε ντράιβ και αμέσως έβγαζε τη μπάλα ξανά στην περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, είτε χτυπούσε με τον Μιλουτίνοφ, είτε πήγαινε μέχρι μέσα.

Για όσους έχουν αντίθετη άποψη με εμένα (και σεβαστή φυσικά είναι κάθε άποψη), θα τους παρακινούσα να ξαναδούνε την αναμέτρηση. Γιατί άλλο μια διαιτησία έδρας και άλλη μια διαιτησία σκάνδαλο.

Όσο για το φάουλ του Ναν στον Εβάν Φουρνιέ, η ανάρτηση του Ολυμπιακού νομίζω είναι αρκετά κατατοπιστική.

Αυτά για την ώρα. Τα υπόλοιπα την Παρασκευή (5/6) στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό…

