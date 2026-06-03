Άταμαν: «Ήταν και οι διαιτητές και τα δικά μας άστοχα σουτ!»

Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του αμέσως μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο Game 1, αναφέρθηκε στο κομμάτι διαιτησίας και τις αποφάσεις στο φινάλε.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Game 1, ο Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα.

Συγκεκριμένα ο ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για τη φάση στο φάουλ του Φουρνιέ, ενώ πρόσθεσε επίσης πως η ομάδα του έχασε από τα σουτ που δεν έβαλε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Οι συνεργάτες μου διαμαρτύρονται στους διαιτητές! Έδωσαν φάουλ στον Φουρνιέ πάνω στον Ναν στα 2'' πριν από τη λήξη της επίθεσης και δεν τον ακουμπάει. Δεν είναι μόνο οι διαιτητές. Ναι, ήταν κρίσιμο σφύριγμα γιατί είναι ματς δύο πόντων. Χάσαμε κρίσιμα σουτ και είναι μπάσκετ και πρέπει να βάζουμε πόντους. Χάσαμε τα σουτ μας και έτσι δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε, αλλά χάσαμε τα σουτ, υπήρχαν και τα τελευταία σφυρίγματα. Έκαναν το 1-0, συγχαρητήρια».