Η φάση που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός για το φάουλ στον Φουρνιέ!

Βράζουν στον Παναθηναϊκό AKTOR για την υπόδειξη της Βάσως Τσαρούχα να χρεώσει με φάουλ τον Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ με το σκορ να είναι 75-73 (44.5’’) στο φινάλε του «αιώνιου» ντέρμπι.

Οργή και αγανάκτηση είναι τα συναισθήματα που διακατέχουν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού AKTOR για τη διαιτησία στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό με αποκορύφωμα την υπόδειξη της Βάσως Τσαρούχα στα 44.5’’ για φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ μερ το σκορ να είναι 75-73.

Τόσο ο Έργκιν Άταμαν, όσο και όλος ο πάγκος των «πρασίνων» διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την υπόδειξη της Τσαρούχα, ενώ την ίδια στιγμή τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός και με τεχνική ποινή.

Παίκτες και προπονητικό επιτελείο έβραζαν αποχωρώντας από το γήπεδο, καθώς θεωρούν πως η απόφαση αυτή της Βάσως Τσαρούχα έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να φτάσει ο Ολυμπιακός στη νίκη.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR είχαν φυσικά πολλά παράπονα και για τις ελεύθερες βολές που ήταν συνολικά 29-5 σε μια αναμέτρηση με πολλές επαφές και διαφορετικά κριτήρια κατά τους ανθρώπους του «τριφυλλιού», όμως η υπόδειξη της Βάσως Τσαρούχα στα τελευταία 44.5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη προκάλεσαν οργή και αγανάκτηση στο «πράσινο» στρατόπεδο.