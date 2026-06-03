Δείτε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Πρώτος σκόρερ των «ερυθρολεύκων» ήταν ο Εβάν Φουρνιέ (20π.), καθοριστικό ήταν το τρίποντο του Γουόκαπ, ενώ αρνητικός και μοιραίος για τον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Χέιζ-Ντέιβις με 1/13 εντός πεδιάς.