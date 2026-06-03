Ολυμπιακός: Τι σημαίνει η νίκη στο Game 1 των τελικών

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο Game 1 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ας δούμε τι λέει η προϊστορία για τις σειρές που το Game 1 του ΣΕΦ κατέληξε σε ερυθρόλευκα χέρια...

Ο Ολυμπιακός, πριν από την φετινή σειρά, είχε φτάσει άλλες 12 φορές σε τελικούς έχοντας εκείνος το πλεονέκτημα έδρας.

Το ΣΕΦ άνοιξε τις πόρτες του σε 12 Game 1 τελικών, λοιπόν, με τον Ολυμπιακό να φτάνει 9 φορές στη νίκη και μόλις 3 να γνωρίζει την ήττα.

Τις φορές που ηττήθηκε, δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να κατακτήσει το τρόπαιο. Αυτό όμως ισχύει και για μερικές από τις φορές που γεύτηκε τη χαρά της νίκης στο Game 1 των τελικών στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα μιλάμε για δύο φορές. Τις σεζόν 1998-1999, όπου παρά τη νίκη με 71-68 στο πρώτο τελικό ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-3 στη σειρά και τη σεζόν 2016-2017, όπου η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου τότε είχε επικρατήσει με 63-58 στο Game 1, όμως ξανά ο Παναθηναϊκός έφτασε στην επικράτηση με 2-3.

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, η νίκη για τον Ολυμπιακό σε Game 1 σημαίνει πρωτάθλημα κατά 77.7% (7/9). Μένει να δούμε εάν αυτό το νούμερο ανέβει στο 80% ή πέσει στο 70%.

