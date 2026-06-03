Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76: Έντονες διαμαρτυρίες των «πρασίνων» στους διαιτητές στη φυσούνα!
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL, με 82-76, με τους ανθρώπους των «πρασίνων» να έχουν παράπονα από τη διαιτησία.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της flash interview του Έρκγκιν Άταμαν μετά τη λήξη του ματς, ακούστηκαν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» να διαμαρτύρονται προς τους διαιτητές για τις καθοριστικές αποφάσεις στο φινάλε του αγώνα.
Μάλιστα ο Τούρκος τεχνικός επιβεβαίωσε τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων της ομάδας στις δηλώσεις του.
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