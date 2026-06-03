Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είχαν έντονα παράπονα προς τη διαιτησία αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης και την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL, με 82-76, με τους ανθρώπους των «πρασίνων» να έχουν παράπονα από τη διαιτησία.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της flash interview του Έρκγκιν Άταμαν μετά τη λήξη του ματς, ακούστηκαν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» να διαμαρτύρονται προς τους διαιτητές για τις καθοριστικές αποφάσεις στο φινάλε του αγώνα.

Μάλιστα ο Τούρκος τεχνικός επιβεβαίωσε τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων της ομάδας στις δηλώσεις του.