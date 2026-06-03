Δείτε τη μέρα, την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του δεύτερου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.

Ο πρώτος τελικός της σειράς της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26 ανήκει στην ιστορία με τον Ολυμπιακό, να κάνει το 1-0.

Τώρα η σειρά πηγαίνει στο Telekom Center Athens με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (05/06) και ώρα 21:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.