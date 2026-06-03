Η ανακοίνωση της συμφωνίας του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη έκανε... κρότο, όμως, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να ρίξει το σάιτ της ομάδας, το οποίο δεν άντεξε την μεγάλη επισκεψιμότητα.

Ο Άρης και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν για τα επόμενα τρία χρόνια, με την ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών να ρίχνει (κυριολεκτικά) το ίντερνετ!

Το σάιτ του Άρη δεν άντεξε τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών και ο server έπεσε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να εισέλθει στην ιστοσελίδα των Κιτρίνων.

Αυτό είναι βέβαια και ένα δείγμα του πόσο μεγάλη είδηση είναι το γεγονός πως ο Άρης έπεισε τον Βασίλη Σπανούλη να ανεβεί στην Θεσσαλονίκη και να αναλάβει το project του «Αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ.