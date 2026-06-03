Το ασύλληπτο deal Άρη - Σπανούλη: Το συμβόλαιο του «Kill Bill»
Ο Άρης έριξε τη... βόμβα με την ανακοίνωση της απόκτησης του Βασίλη Σπανούλη, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα ο Λαρισαίος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με συνολικές απολαβές, για όλο το τεχνικό επιτελείο, οι οποίες πλησιάζουν τα 4.000.000 ευρώ.
Ο Βασίλης Σπανούλης έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, προκειμένου να μπορέσει να φτιάξει το κατάλληλο ρόστερ το οποίο θα μπορέσει να κυριαρχήσει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς και να είναι ανταγωνιστικό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
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