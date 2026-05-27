Ο Άρης Λυκογιάννης μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Κολοσσό και την παραμονή του στην ομάδα της Ρόδου.

Ο Έλληνας τεχνικός θα συνεχίσει να κοουτσάρει την ομάδα της Ρόδου καθώς -και όπως είχε αποκαλύψει το Gazzetta- συμφώνησε να ανανεώσει την συνεργασία του με τον Κολοσσό.

Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας ανέλυσε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να παραμείνει στο νησί των ιπποτών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας

Η ανανέωση της συνεργασίας σου με την ομάδα είναι πλέον γεγονός. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πείς το “ναι” και να συνεχίσετε μαζί αυτό το ταξίδι;

«Αυτό που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου, είχε να κάνει η απόφαση των ανθρώπων εδώ, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, και στο οργανωτικό και στο αγωνιστικό κομμάτι και όσον αφορά τη φιλοδοξία της ομάδας. Πάρθηκε η απόφαση να συμμετέχουμε στην Ευρώπη, σε όποια διοργάνωση καθοριστεί. Γενικότερα, όλες οι εισηγήσεις τις οποίες έκανα, έγιναν αποδεκτές. Ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος και οι απόψεις και οι επιθυμίες κυρίως όλων, συμβάδιζαν. Οπότε αυτός ήταν ο πιο σημαντικός λόγος.»

Με 6 συνολικά σεζόν στην ομάδα και επιστροφή στα μέσα της περσινής χρονιάς, συνεχίζεις και τη νέα σεζόν. Πώς νιώθεις για αυτό το νέο κεφάλαιο και την εμπιστοσύνη της διοίκησης;

«Σίγουρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη μεταξύ μας συνεργασία γιατί έχει συμβεί αρκετές φορές, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, διαφορετικό timing και σε διαφορετικές ανάγκες για την ομάδα, Νομίζω το πιο σημαντικό σε όλο αυτό είναι ότι γνωριζόμαστε πλέον πολύ καλά, γνωρίζουμε και τα θετικά και τα αρνητικά ο ένας του άλλου, οπότε αυτό κάνει τη συνεργασία μας πιο εύκολη.»

Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο της ομάδας ενόψει της νέας χρονιάς;

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε τη στήριξή τους και τη βοήθειά τους. Το έχω πει πολλές φορές, ο Κολοσσός είναι η μοναδική ομάδα στα Δωδεκάνησα που δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ένας εκπρόσωπος στο υψηλότερο σκαλί. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα, σε κανένα άθλημα, είτε είναι, μπάσκετ, είτε είναι βόλευ, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι οτιδήποτε, που να είναι στην πρώτη κατηγορία στη χώρα. Κι επειδή θα γίνει ένα εγχείρημα λίγο μεγαλύτερο και με την παρουσία σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση, σίγουρα θα χρειαστούμε την υποστήριξή τους, θα χρειαστούμε τη βοήθειά τους και την παρουσία τους και νομίζω ότι μαζί θα πορευτούμε και θα πετύχουμε καλά πράγματα.»