Το «τιμόνι» του Κολοσσού θα κρατάει και τη νέα σεζόν ο Άρης Λυκογιάννης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της διοίκησης, προκειμένου να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς!

Ο έμπειρος τεχνικός που ανέλαβε τους «θαλασσί» σε μια πολύ δύσκολη σεζόν, κατάφερε όχι μόνο να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία, αλλά και να οδηγήσει τον σύλλογο στην έξοδο του στην Ευρώπη.

Μάλιστα, έγραψε και ιστορία οδηγώντας τον Κολοσσό στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens, με την οποία έγινε και το μεγάλο βήμα για την παραμονή στη Stoiximan GBL.

Η επιρροή και επίδραση του Άρη Λυκογιάννη στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας της Ρόδου ήταν εμφανής, ενώ με τις διορθωτικές κινήσεις που έκανε μπόρεσε να καταστήσει τον Κολοσσό πολύ ανταγωνιστικό απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Ο έμπειρος τεχνικός, λοιπόν, συμφώνησε με τους διοικούντες της ομάδας και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η ανανέωση της συνεργασίας τους.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή συμμετοχή της ομάδας, αυτή τη στιγμή οι Ροδίτες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο FIBA Europe Cup, για να παίξουν όμως στο Basketball Champions League, θα πρέπει να μην δηλώσει συμμετοχή η Μύκονος, κάτι που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη στο «νησί των ανέμων».

