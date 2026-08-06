Ο Κολοσσός ανακοίνωσε τη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.

Για μία ακόμη σπουδαία σεζόν ετοιμάζεται ο Κολοσσός, όπου θα αγωνίζεται σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ομάδα της Ρόδου που έχει κινηθεί δυναμικά στη μεταγραφική αγορά, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των ευρωπαϊκών εισιτηρίων διαρκείας.

Πρόκειται για εισιτήρια τα οποία θα αφορούν αποκλειστικά τα ματς στην Ευρώπη και δεν θα συσχετίζονται με τη Stoiximan GBL.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Κολοσσός

«Η επιστροφή του Κολοσσού H Hotels Collection στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι γεγονός και οι φίλαθλοί μας έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους για όλους τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας.

Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας Stoiximan GBL 2026-2027, είτε έχουν ανανεώσει το περσινό τους εισιτήριο είτε έχουν αποκτήσει νέο, μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά του ευρωπαϊκού εισιτηρίου διαρκείας.

Τα στοιχεία του εισιτηρίου τους μεταφέρονται αυτόματα και στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα online, επιλέγοντας το κουμπί «Ανανέωση» στην πλατφόρμα αγοράς.

Η δυνατότητα αγοράς του ευρωπαϊκού εισιτηρίου διαρκείας ισχύει έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, διάστημα κατά το οποίο η θέση κάθε κατόχου παραμένει δεσμευμένη.

Μετά τις 25 Σεπτεμβρίου, οι θέσεις για τις οποίες δεν θα έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας θα αποδεσμευτούν αυτόματα και όλες οι θέσεις θα διατίθενται προς πώληση ως μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κολοσσός H Hotels Collection θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τα προκριματικά του Basketball Champions League.

Σε περίπτωση πρόκρισης στη Regular Season του BCL, το ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας θα καλύπτει τουλάχιστον 3 εντός έδρας αγώνες, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού, η ευρωπαϊκή μας πορεία συνεχίζεται στους ομίλους του FIBA Europe Cup, όπου θα καλύπτει τουλάχιστον 5 εντός έδρας αγώνες.

Η τιμή του ευρωπαϊκού εισιτηρίου διαρκείας είναι 50€, ενώ η τιμή του μεμονωμένου εισιτηρίου για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα θα είναι 20€.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22410 22261

Email: [email protected]

Εξασφάλισε τη θέση σου και ζήσε από κοντά την επιστροφή του Κολοσσού H Hotels Collection στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».