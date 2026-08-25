Κολοσσός: Ενίσχυση με Στίβενσον
Συνεχίζει να ενισχύεται ο Κολοσσός. Η ομάδα από τη Ρόδο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιλερ Στίβενσον που θα δώσει λύσεις στις θέσεις των φόργουορντ. Την περσινή σεζόν (2025/26) αγωνίστηκε με τη Κομάρνο, στην Σλοβακία, όπου είχε κατά μέσο όρο 14,5 πόντους, 8,5 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο.
Ο Κολοσσός Ρόδου τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου είχε κάνει δικό του τον Σι Τζέι Χάρις για τη σεζόν 2026-27 σε μια πολύ σημαντική κίνηση, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.
Αναλυτικά
Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τάιλερ Στίβενσον.
Ο Τάιλερ Στίβενσον γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 2000 στο Κολόμπους των ΗΠΑ και με ύψος 2,02μ. αγωνίζεται ως φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε στους Μισισιπί Στέιτ Μπούλντογκς την σεζόν 2022/2023.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2023/2024 στη Κύπρο και την Ε.Θ.Α. Έγκωμης. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Κωνστάντα της Ρουμανίας (2024/25), ενώ την περσινή σεζόν (2025/26) αγωνίστηκε με τη Κομάρνο, στην Σλοβακία, όπου είχε κατά μέσο όρο 14,5 πόντους, 8,5 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο.
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