Επιβεβαίωση Gazzetta: Ανανέωσε ο Λυκογιάννης με Κολοσσό

O Kολοσσός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη Λυκογιάννη, για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως το «τιμόνι» του Κολοσσού θα κρατάει και τη νέα σεζόν ο Άρης Λυκογιάννης που έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της διοίκησης, προκειμένου να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

Οι Ροδίτες λίγες μέρες μετά έκαναν επίσημο πως θα συνεχίσουν παρέα με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος με τη δουλειά του βοήθησε τον Κολοσσό να εξασφαλίσει την παρουσία του στα της Stoiximan GBL φέτος.

«Τα καλύτερα έρχονται» αναφέρουν στην ανακοίνωση οι Ροδίτες.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Άρη Λυκογιάννη.

Ο 57χρονος κόουτς επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο στην ομάδα μας σε μία δύσκολη περίοδο, αλλά υπό την καθοδήγησή του οι «θαλασσί» εξασφάλισαν την παρουσία τους στα Playoffs της Stoiximan GBL 2025/26, ενώ πέτυχαν και ιστορικές νίκες, όπως αυτή απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, στο «T-Center».

Ευχόμαστε στον Άρη Λυκογιάννη υγεία και είμαστε σίγουροι ότι τα καλύτερα έρχονται!