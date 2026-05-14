Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs απέναντι στον Άρη και πλέον απέχει μία νίκη από την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL, επικρατώντας του Άρη με 87-81 στη SUNEL Arena, χωρίς να χάσει ποτέ το προβάδισμα.

Η «Ένωση» κλήθηκε να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τη Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του Basketball Champions League, βλέποντας τον Άρη να μειώνει σε 79-76 με τον Νούα στα τελευταία λεπτά.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έφτασε στη νίκη και πλέον απέχει μία νίκη από την πρόκριση στα ημιτελικά. Το Game 2 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδρειο, την Κυριακή 17/5 στις 17:30.