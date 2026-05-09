H Ρίτας επέστρεψε από το -20 και εκεί όπου η ΑΕΚ είχε αγκαλιάσει το τρόπαιο, της το πήρε μέσα από τα χέρια στην παράταση. Ο Λουκόσιους το έστειλε στον έξτρα χρόνο, κάνοντας το ματς της ζωής του και το 92-86 στο τέλος πληγώνει την ΑΕΚ.
Ο Λουκόσιους ήταν ο ήρωας για τους Λιθουανούς με τεράστια σουτ, ενώ η Ένωση που...αυτοκτόνησε στο τέλος είχε τον Νάναλι με 23 πόντους και τον Μπάρτλεϊ με 20 πόντους.
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
ΑΕΚ - Ρίτας: Το ματς
Ο Χαραλαμπόπουλος σκόραρε με τρίποντο για το 10-4 στο 4' και ανάγκασε τον προπονητή της Ρίτας να καλέσει timeout. O Mπάρτλεϊ ήταν ασταμάτητος στο ξεκίνημα και έφτασε τους 10 πόντους σε 7 λεπτά για το 19-10. Η ΑΕΚ συνέχισε σε υψηλούς ρυθμούς και με τον Νάναλι η διαφορά πήγε στο 25-12, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο.
Η ομάδα του Σάκοτα ήταν αποφασισμένη και εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 πόντους για το 34-19 στο 12΄, με τον προπονητή της Ρίτας να καλεί timeout. Ο Λεκαβίτσιους με ωραίο floater έκανε το 37-25 για την Ένωση στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει το ματς και πήγε στο ημίχρονο στο, παίζοντας σπουδαία άμυνα. Ο Νάναλι ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το σκορ στη δεύτερη περίοδο.
Ο Σμιθ με τρίποντο μείωσε σε 44-31 για τους Λιθουανούς στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους με την αγαπημένη του κίνηση έγραψε το 48-34 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Η ΑΕΚ δεν έλεγε να αφήσει το πόδι από το γκάζι εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 για το 55-35 στο 27. Ο Φίζελ με φοβερό καλάθι έγραψε το 57-39, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.
Ο Λουκόσιους μείωσε σε 68-6 για τη Ρίτας, όμως ο Μπάρτλεϊ απάντησε, με τον Χάρντινγκ να γράφει το 71-59 στο 33'. Ο Σμιθ μείωσε σε 74-65 στο 34'. Το ματς εγινε θρίλερ και ο Νάναλι έγραψε το 78-72 στο 37'. Ο Λουκόσιους έκανε το 78-75 στο 39'. Ο Χάρντινγκ έκανε το 78-77. Ο Νάναλι έκανε το 80-77. Ο Λουκόσιους ισοφάρισε με τρελό τρίποντο στα 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
- MVP: Ο Λουκόσιους με 23 πόντους ήταν ο MVP.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νάναλι με 23 πόντους.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το γεγονός πως η ΑΕΚ έχασε ενώ προηγήθηκε με 20.
Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92
ΑΕΚ
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|RaiQuan Gray *
|37:17
|9
|4/10 (40%)
|4/9 (44.44%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|2
|4
|6
|1
|2
|2
|1
|-
|-7
|8
|1
|Gaios Skordilis
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|2
|Greg Brown III
|19:36
|4
|1/5 (20%)
|0/3 (0%)
|1/2 (50%)
|1/4 (25%)
|2
|4
|6
|-
|1
|-
|-
|1
|-8
|4
|4
|Dimitris Katsivelis
|14:43
|2
|0/3 (0%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|-
|-
|-
|1
|2
|-
|1
|-
|-8
|1
|7
|Dimitris Flionis *
|15:04
|0
|0/3 (0%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|3
|3
|1
|3
|-
|-
|-
|5
|1
|8
|Keyshawn Feazell *
|28:08
|15
|5/6 (83.33%)
|5/6 (83.33%)
|0/0 (0%)
|5/6 (83.33%)
|3
|6
|9
|-
|4
|-
|1
|-
|11
|23
|9
|Lukas Lekavicius
|26:25
|8
|4/10 (40%)
|4/7 (57.14%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|2
|2
|3
|-
|-
|-6
|2
|11
|Nikos Arsenopoulos
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|19
|Mindaugas Kuzminskas
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|21
|James Nunnally
|28:17
|23
|6/14 (42.86%)
|4/10 (40%)
|2/4 (50%)
|9/9 (100%)
|4
|1
|5
|-
|1
|3
|1
|-
|-4
|18
|24
|Frank Bartley *
|37:10
|20
|7/19 (36.84%)
|4/10 (40%)
|3/9 (33.33%)
|3/4 (75%)
|1
|2
|3
|4
|1
|1
|2
|-
|-7
|15
|33
|Vasilis Charalampopoulos *
|18:19
|5
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|1
|4
|5
|3
|4
|-
|-
|1
|-6
|12
|Team / Coaches
|3
|4
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|225
|86
|29/74 (39.19%)
|22/51 (43.14%)
|7/23 (30.43%)
|21/27 (77.78%)
|16
|29
|45
|12
|20
|9
|6
|2
|-
|-
Ρίτας
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|3
|Augustas Marciulionis
|12:57
|4
|1/3 (33.33%)
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|1
|4
|4
|1
|3
|1
|-
|-17
|8
|8
|Arturas Gudaitis *
|27:54
|9
|3/7 (42.86%)
|3/7 (42.86%)
|0/0 (0%)
|3/4 (75%)
|2
|3
|5
|-
|1
|2
|-
|3
|25
|10
|9
|Kay Bruhnke *
|30:35
|10
|4/10 (40%)
|3/5 (60%)
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|3
|9
|12
|1
|2
|2
|-
|1
|-6
|15
|10
|Jerrick Harding
|26:15
|16
|6/14 (42.86%)
|4/9 (44.44%)
|2/5 (40%)
|2/3 (66.67%)
|-
|2
|2
|6
|1
|1
|1
|-
|4
|15
|14
|Martynas Echodas
|05:43
|1
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-6
|0
|21
|Gytis Masiulis
|11:23
|8
|4/7 (57.14%)
|4/5 (80%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-13
|5
|24
|Jordan Caroline
|13:13
|4
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|6
|5
|41
|Simonas Lukosius
|23:21
|23
|8/12 (66.67%)
|1/2 (50%)
|7/10 (70%)
|0/0 (0%)
|3
|1
|4
|-
|3
|-
|-
|-
|9
|23
|43
|Ignas Sargiunas *
|29:53
|4
|2/8 (25%)
|2/4 (50%)
|0/4 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|3
|4
|-
|-
|1
|4
|6
|44
|Speedy Smith *
|32:02
|11
|3/10 (30%)
|1/1 (100%)
|2/9 (22.22%)
|3/3 (100%)
|1
|7
|8
|8
|4
|2
|2
|-
|23
|20
|77
|Martynas Paliukenas *
|11:43
|2
|1/3 (33.33%)
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|-
|1
|2
|1
|1
|1
|-
|1
|3
|Team / Coaches
|2
|2
|4
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|225
|92
|34/77 (44.16%)
|22/40 (55%)
|12/37 (32.43%)
|12/16 (75%)
|16
|29
|45
|24
|21
|12
|6
|5
|-
|-
