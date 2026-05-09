Η ΑΕΚ κρατούσε το BCL στα χέρια της, αλλά η Ρίτας επέστρεψε από το -20 και πήρε το ματς στην παράταση με 92-86.

H Ρίτας επέστρεψε από το -20 και εκεί όπου η ΑΕΚ είχε αγκαλιάσει το τρόπαιο, της το πήρε μέσα από τα χέρια στην παράταση. Ο Λουκόσιους το έστειλε στον έξτρα χρόνο, κάνοντας το ματς της ζωής του και το 92-86 στο τέλος πληγώνει την ΑΕΚ.

Ο Λουκόσιους ήταν ο ήρωας για τους Λιθουανούς με τεράστια σουτ, ενώ η Ένωση που...αυτοκτόνησε στο τέλος είχε τον Νάναλι με 23 πόντους και τον Μπάρτλεϊ με 20 πόντους.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

ΑΕΚ - Ρίτας: Το ματς

Ο Χαραλαμπόπουλος σκόραρε με τρίποντο για το 10-4 στο 4' και ανάγκασε τον προπονητή της Ρίτας να καλέσει timeout. O Mπάρτλεϊ ήταν ασταμάτητος στο ξεκίνημα και έφτασε τους 10 πόντους σε 7 λεπτά για το 19-10. Η ΑΕΚ συνέχισε σε υψηλούς ρυθμούς και με τον Νάναλι η διαφορά πήγε στο 25-12, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Σάκοτα ήταν αποφασισμένη και εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 πόντους για το 34-19 στο 12΄, με τον προπονητή της Ρίτας να καλεί timeout. Ο Λεκαβίτσιους με ωραίο floater έκανε το 37-25 για την Ένωση στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει το ματς και πήγε στο ημίχρονο στο, παίζοντας σπουδαία άμυνα. Ο Νάναλι ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το σκορ στη δεύτερη περίοδο.

Ο Σμιθ με τρίποντο μείωσε σε 44-31 για τους Λιθουανούς στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους με την αγαπημένη του κίνηση έγραψε το 48-34 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Η ΑΕΚ δεν έλεγε να αφήσει το πόδι από το γκάζι εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 για το 55-35 στο 27. Ο Φίζελ με φοβερό καλάθι έγραψε το 57-39, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Λουκόσιους μείωσε σε 68-6 για τη Ρίτας, όμως ο Μπάρτλεϊ απάντησε, με τον Χάρντινγκ να γράφει το 71-59 στο 33'. Ο Σμιθ μείωσε σε 74-65 στο 34'. Το ματς εγινε θρίλερ και ο Νάναλι έγραψε το 78-72 στο 37'. Ο Λουκόσιους έκανε το 78-75 στο 39'. Ο Χάρντινγκ έκανε το 78-77. Ο Νάναλι έκανε το 80-77. Ο Λουκόσιους ισοφάρισε με τρελό τρίποντο στα 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Ο Λουκόσιους με 23 πόντους ήταν ο MVP. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νάναλι με 23 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το γεγονός πως η ΑΕΚ έχασε ενώ προηγήθηκε με 20.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92

ΑΕΚ

# Players MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 RaiQuan Gray * 37:17 9 4/10 (40%) 4/9 (44.44%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 2 4 6 1 2 2 1 - -7 8 1 Gaios Skordilis 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - - - - - - - - 0 0 2 Greg Brown III 19:36 4 1/5 (20%) 0/3 (0%) 1/2 (50%) 1/4 (25%) 2 4 6 - 1 - - 1 -8 4 4 Dimitris Katsivelis 14:43 2 0/3 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) - - - 1 2 - 1 - -8 1 7 Dimitris Flionis * 15:04 0 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) - 3 3 1 3 - - - 5 1 8 Keyshawn Feazell * 28:08 15 5/6 (83.33%) 5/6 (83.33%) 0/0 (0%) 5/6 (83.33%) 3 6 9 - 4 - 1 - 11 23 9 Lukas Lekavicius 26:25 8 4/10 (40%) 4/7 (57.14%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) - 1 1 2 2 3 - - -6 2 11 Nikos Arsenopoulos 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - - - - - - - - 0 0 19 Mindaugas Kuzminskas 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - - - - - - - - 0 0 21 James Nunnally 28:17 23 6/14 (42.86%) 4/10 (40%) 2/4 (50%) 9/9 (100%) 4 1 5 - 1 3 1 - -4 18 24 Frank Bartley * 37:10 20 7/19 (36.84%) 4/10 (40%) 3/9 (33.33%) 3/4 (75%) 1 2 3 4 1 1 2 - -7 15 33 Vasilis Charalampopoulos * 18:19 5 2/4 (50%) 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 4 5 3 4 - - 1 -6 12 Team / Coaches 3 4 7 - - - - - - - TOTAL 225 86 29/74 (39.19%) 22/51 (43.14%) 7/23 (30.43%) 21/27 (77.78%) 16 29 45 12 20 9 6 2 - -

Ρίτας