Ολυμπιακός - Κολοσσός: Αποδοκιμασίες σε όλον τον αγώνα για Πετρόπουλο
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στον Κολοσσό με 41 πόντους διαφορά, οι φίλοι της ομάδας του Πειραιά στο τέλος του αγώνα αποθέωσαν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως πριν τα είχαν... σούρει στον Ανδρέα Πετρόπουλο.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν ξέχασαν την ένταση ανάμεσα στον Έλληνα φόργουορντ και τον Σάσα Βεζένκοβ από το παιχνίδι της Ρόδου και σε κάθε του επαφή με την μπάλα άκουγε έντονες αποδοκιμασίες.
Εκείνος πάντως δεν γύρισε ποτέ προς την εξέδρα, ούτε «απάντησε» με κάποιον τρόπο. Έτσι, με το τέλος του αγώνα ήρθε και το τέλος των αποδοκιμασιών προς εκείνον.
