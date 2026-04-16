Αποκαλύψεις Δημητρακόπουλου: «Τα sms του Λιόλιου στον Παπαθεοδώρου για τους διαιτητές»

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε τα sms του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου σχετικά με τη διαιτησία.

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος παρουσίασε τα αποκαλυπτικά στοιχεία που είχε να παραθέσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου σχετικά με ζητήματα γύρω από όλο το ελληνικό μπάσκετ τη φετινή και όχι μόνο σεζόν.

Αναλυτικά

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε δίπλα μας σε αυτήν τη στιγμή που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Μετά από σοβαρή μελέτη του υλικού που μου δόθηκε και μετά τη μελέτη του Αρείου Πάγου για το αν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μηνύματα του προέδρου της ΕΟΚ και τον προπονητή της εποχής εκείνης στον τότε προπονητή του Προμηθέα Πατρών που δεν συνάδουν με το μπάσκετ που έχει φιλάθλους εκατομμύρια που πιστεύουν πως η ηγεσία του αθλήματος ενδιαφέρεται συνολικά για το καλό του και όχι μόνο μίας ομάδας των Πατρών.

Το υλικό είναι γραπτά μηνύματα που έχει ανταλλάξει ο κύριος Ευάγγελος Λιόλιος με τον τότε προπονητή του Προμηθέα Πατρών, κύριο Παπαθεοδώρου. Με αυτά τα μηνύματα, ο κύριος Λιόλιος είναι μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του εαυτό του. Όλα αυτά τα μηνύματα έχουν κατατεθεί στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΟΚ, η οποία θα τα κρίνει και θα τα αξιολογήσει. Η νόμιμη βάση είναι το άρθρο 27 του νόμου 2725/99. Τα μηνύματα αφορούν την περίοδο 2023-2025. Θα έλεγα στον κύριο Λιόλιο αν δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και αν είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει να κρύψει τίποτα, να τα δημοσιοποιήσει και να τον κρίνουν όλοι. Αν τοποθετηθεί πως είναι προσωπικά δεδομένα και δεν είναι προς δημοσίευση θα δούμε μαζί τι αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο και τι όχι. Δεν θα αναφερθούμε μεμονωμένα στα μηνύματα αυτά καθώς είναι πάρα πολλά, αλλά σε μερικά από αυτά.

Ο κ. Λιόλιος είναι πρόεδρος της ΕΟΚ και, ταυτόχρονα, εμφανίζεται ως ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πάτρας. Αυτό προκύπτει από μηνύματά του, στα οποία αναφέρεται ο ίδιος στον εαυτό του ως «αφεντικό» της ομάδας. Συγκεκριμένα, σε επικοινωνία του επισημαίνει ότι, όταν ο προπονητής διαπραγματεύεται μεταγραφές, θα πρέπει να μεταφέρει στους παίκτες πως, εφόσον θέλουν να αγωνιστούν στον Προμηθέα, δεν θα πρέπει να προβάλλουν οικονομικές απαιτήσεις, αλλά να δηλώνουν την επιθυμία τους να παίξουν στην ομάδα, με το «αφεντικό», δηλαδή τον ίδιο, να αναλαμβάνει στη συνέχεια να δώσει περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, σε μήνυμα της 18ης Μαΐου 2024 αποκαλεί ρητά τον εαυτό του «αφεντικό» του Προμηθέα.

Παράλληλα, σε μήνυμα της 9ης Απριλίου 2024, ο πρόεδρος της ΕΟΚ —που κανονικά θα έπρεπε να έχει ως κύριο μέλημά του την Ομοσπονδία— αναφέρει ότι «δυστυχώς» δεν κατάφερε να βρεθεί δίπλα στην ομάδα λόγω υποχρεώσεών του στην ΕΟΚ. Η χρήση της λέξης «δυστυχώς» αναδεικνύει την προτεραιότητα που αποδίδει στην παρουσία του στην ομάδα έναντι των καθηκόντων του στην Ομοσπονδία.

Με βάση τα παραπάνω, και δεδομένου ότι προκύπτει άμεση σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον ρόλο του ως προέδρου της ΕΟΚ και την εμπλοκή του στον Προμηθέα, τίθεται ζήτημα δεοντολογίας και θα πρέπει άμεσα είτε να αποσαφηνίσει τη θέση του είτε να παραιτηθεί. Πιστεύω πως η επιτροπή δεοντολογίας διαβάζοντας τα μηνύματα αυτά, θα πρέπει άμεσα, αφού βρίσκεται σε ευθεία και μετωπική σύγκρουση με το θεσμικό του καθήκον, θα πρέπει είτε να παραιτηθεί, είτε να δώσει εξηγήσεις. Ας πάει στην ομάδα του, με κάθε δικαίωμα, να ηγηθεί και να κλείνει τα συμβόλαια των παικτών και τον προπονητών, όμως στην ΕΟΚ πρέπει να ηγείται ένας άνθρωπος που έχει μία ομάδα, την Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ, και όλες τις ομάδες μαζί από κάτω.

Με μεγάλη δυσαρέσκεια βρίσκομαι σε αυτή τη θέση να μοιραστώ μαζί σας ομιλίες που δεν περίμενα ποτέ να χρειαστεί να μεταφέρω. Έναν πρόεδρο Ομοσπονδίας που υποβιβάζει τον ανταγωνισμό του αθλήματος. Να προάγει τη μεταγραφή παικτών σε συγκεκριμένη ομάδα. Δεν είναι άδικο αυτό απέναντι στις άλλες ομάδες; Σε όλη μου τη ζωή όταν έχω στο πλευρό μου τον Άρειο Πάγο και το δίκιο δεν φοβάμαι να δεχτώ επιθέσεις.

Επιπλέον, υπάρχει και άλλο μήνυμα που αναδεικνύει ένα μείζον ζήτημα για το ελληνικό μπάσκετ: αυτό της διαιτησίας. Συγκεκριμένα, στις 5 Μαρτίου 2025, σε γραπτό μήνυμα προς τον κ. Παπαθεοδώρου, ο κ. Λιόλιος αναφέρει ότι θα του αποκαλύψει κάτι «αυστηρά απόρρητο» και προχωρά στη γνωστοποίηση της σύνθεσης των διαιτητών δύο ημέρες πριν αυτή δημοσιευθεί επίσημα. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθώς ο πρόεδρος της ΕΟΚ οφείλει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και όχι να τη θέτει υπό αμφισβήτηση. Αυτή η σχέση του προέδρου με την επιτροπή διαιτησίας φτάνει μόνο στο να τον ενημερώνουν ποιοι θα είναι οι διαιτητές; Τα νέφη καχυποψίας έχουν ζώσει το ελληνικό μπάσκετ. Όταν θα βγουν τα ονόματα και των τριών συτγκεκριμένων διαιτητών θα δείτε ότι με τον τρόπο τους προκλήθηκαν τεράστια επεισόδια με φιλάθλους του ιστορικού Άρη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Είμαστε σε ένα στάδιο που συλλέγουμε στοιχεία και μπορεί να απευθυνθούμε και στον εισαγγελέα για το αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Ακόμα δεν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο.

Κάνω δημόσια έκκληση στον ηγέτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και στους ηγέτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, αλλά και σε όλους τους διοικητικούς ηγέτες των υπόλοιπων ομάδων, όπως του ΠΑΟΚ, του Άρη και της ΑΕΚ. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να προσπαθούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά και ελκυστικά πρωταθλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εκατομμύρια φιλάθλους να περιμένουν τους αγώνες, και την ίδια στιγμή να αποδέχονται μια τέτοια κατάσταση.

Δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό ότι στον κορυφαίο θεσμό του ελληνικού μπάσκετ, την ΕΟΚ, βρίσκεται στη θέση του προέδρου ένας άνθρωπος, ο οποίος –όπως προκύπτει από τα μηνύματά του– έχει ως κύριο μέλημά του την αγωνιστική πορεία μιας συγκεκριμένης ομάδας, του Προμηθέα Πάτρας. Δεν αποτελεί αρμοδιότητα του προέδρου να εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις μεταγραφών παικτών, ούτε να ενημερώνει προπονητές, δύο ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση, για τη σύνθεση των διαιτητών. Για το τελευταίο, υπάρχει και η ένορκη κατάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον πρόεδρο του Αμαρουσίου, ο οποίος κατέθεσε χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Είναι ταυτισμένος με το ελληνικό μπάσκετ και μοναδική του έγνοια αποτελεί η διασφάλιση της ισονομίας, της διαφάνειας και των έντιμων σχέσεων στον χώρο. Παράλληλα, αξίζουν δημόσια συγχαρητήρια και στον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος, γνωρίζοντας ότι θα δεχθεί επιθέσεις, επέλεξε να φέρει στο φως αυτά τα σημαντικά στοιχεία, με στόχο να συμβάλει στην κάθαρση του ελληνικού μπάσκετ».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Αμαρουσίου πρόσθεσε με τη σειρά του: «Θα ήθελα να βάλω έναν τίτλο στη σημερινή διαδικασία. “Εμείς τολμήσαμε”. Τολμήσαμε γιατί έχουμε έναν πρόεδρο που δεν έχει βγει ούτε μία φωτογραφία και υπηρετεί μόνο το μπάσκετ. Όλο το μπάσκετ ξέρει τι συμβαίνει. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Ένα σωματείο με το μέγεθος του Αμαρουσίου πήρε το βάρος και βγήκε μπροστά. Να δείξει ότι το μπάσκετ εδώ και καιρό δεν παίζεται με ίσους όρους. Ελπίζουμε να βρούμε συμμάχους και όχι αντιπάλους στο πλευρό μας».

Η δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου ανέφερε: «Προχωρήσαμε σε αυτήν την καταγγελία επειδή φαίνεται πως με αυτές τις συμπεριφορές δεν υπάρχει σεβασμός στις επενδύσεις των ομάδων του αθλήματος. Θυμίζουμε ο νυν πρόεδρος εξελέγη με κοινή απόφαση των ομάδων, όμως με αυτά τα δεδομένα δεν φαίνεται πως είναι κατάλληλος».