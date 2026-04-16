Λιόλιος: «Όσο κι αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος τοποθετήθηκε μετά τις καταγγελίες του Αμαρουσίου για τον ίδιο και τη σχέση του με τον Προμηθέα και τη διαιτησία.

Μετά την συνέντευξη Τύπου του νομικού Μιχάλη Δημητρακόπουλου και τις καταγγελίες του Αμαρουσίου για τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο που υποστήριξαν πως παραμένει πρόεδρος του Προμηθέα, ενώ ανέφεραν και το θέμα της διαιτησίας, ο «ισχυρός άνδρας» της Ομοσπονδίας πήρε θέση.

Μίλησε για την πρόοδο των πρωταθλημάτων και της ανταγωνιστικότητας τους σε άνδρες και γυναίκες, την επιστροφή της Εθνικής ομάδας στο προσκήνιο, αλλά και εκείνους που αναπολούν εποχές του παρελθόντος υπονομεύοντας την εξέλιξη του μπάσκετ.

«Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη. Ο,τι και να κάνουν ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί» ήταν η δήλωση του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου σε όσα του καταλογίζονται.