Ο δικηγόρος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε δημόσια έκκληση στους ιδιοκτήτες του «Big 5» να μην αποδεχτούν ως πρόεδρο της ΕΟΚ τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος παρουσίασε τα αποκαλυπτικά στοιχεία που είχε να παραθέσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου σχετικά με ζητήματα γύρω από όλο το ελληνικό μπάσκετ τη φετινή και όχι μόνο σεζόν.

Μεταξύ άλλων έκανε έκκληση προς τους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ του «Big 5» να μην αποδεχτούν τον Βαγγέλη Λιόλιο ως πρόεδρο της ΕΟΚ.

Αναλυτικά

«Κάνω δημόσια έκκληση στον ηγέτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και στους ηγέτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, αλλά και σε όλους τους διοικητικούς ηγέτες των υπόλοιπων ομάδων, όπως του ΠΑΟΚ, του Άρη και της ΑΕΚ. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να προσπαθούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά και ελκυστικά πρωταθλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εκατομμύρια φιλάθλους να περιμένουν τους αγώνες, και την ίδια στιγμή να αποδέχονται μια τέτοια κατάσταση.

Δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό ότι στον κορυφαίο θεσμό του ελληνικού μπάσκετ, την ΕΟΚ, βρίσκεται στη θέση του προέδρου ένας άνθρωπος, ο οποίος –όπως προκύπτει από τα μηνύματά του– έχει ως κύριο μέλημά του την αγωνιστική πορεία μιας συγκεκριμένης ομάδας, του Προμηθέα Πάτρας. Δεν αποτελεί αρμοδιότητα του προέδρου να εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις μεταγραφών παικτών, ούτε να ενημερώνει προπονητές, δύο ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση, για τη σύνθεση των διαιτητών. Για το τελευταίο, υπάρχει και η ένορκη κατάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου».