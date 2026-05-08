ΠΑΟΚ: Η μίνι ταινία του Γιώργου Μαυρίδη για τα 100 χρόνια
Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ | To ντοκιμαντέρ του Gazzetta και της Stoiximan για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ
Είναι μια Ιστορική χρονιά -γεμάτη δυσκολίες μέχρι τώρα- που διανύουμε για τον ΠΑΟΚ. Ένας αιώνας ζωής. Εκατό χρόνια γεμάτα εικόνες, ιστορίες, χαρές, πίκρες, στιγμές που έμειναν και πέρασαν από γενιά σε γενιά. Και μέσα σε αυτή τη χρονιά, ο καθένας προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να αφήσει κάτι πίσω. Να πει μια ιστορία του ΠΑΟΚ.
Ο Γιώργος Μαυρίδης το έκανε μέσα από μια μικρή ταινία με τίτλο «Όμως εγώ ακόμα εδώ πιστά», αφιερωμένη στα 100 χρόνια της αγαπημένης του ομάδας. Μια δουλειά λιτή, χωρίς υπερβολές, που προσπαθεί να αποτυπώσει αυτό που δύσκολα εξηγείται με λόγια. Τη σχέση ζωής που δημιουργεί ο ΠΑΟΚ με τον κόσμο του.
Μετά και τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta «Bizim ΠΑΟΚ, ο δικός μας ΠΑΟΚ», ο γνωστός παραγωγός και δημιουργός περιεχομένου επιστρέφει με κάτι πιο προσωπικό. Πιο καθημερινό. Πιο κοντά σε όσα μεγάλωσαν γενιές ΠΑΟΚτσήδων.
Η ταινία ακολουθεί ένα μικρό παιδί που φορά τη φανέλα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που ξυπνά, μέχρι τη στιγμή που θα βγει έξω να παίξει με τους φίλους του. Απλές εικόνες, γνώριμες, σχεδόν οικογενειακές. Και πάνω σε αυτές «κουμπώνει» το τραγούδι που δύσκολα περνά αδιάφορο σε όποιον μεγάλωσε με τον Δικέφαλο: «Δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά».
Δεν προσπαθεί να γίνει κάτι παραπάνω απ’ αυτό που είναι. Και ίσως εκεί βρίσκεται το μυστικό. Εκεί, ο Γιώργος δεν μιλά για τίτλους ή μεγάλες νίκες. Μιλά για το πώς ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη ζωή σου από παιδί και μένει εκεί. Στις συνήθειες, στις εικόνες, στις πιο απλές στιγμές της καθημερινότητας.
Κάπως έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά, περνά αυτό που πολλές φορές δεν χωρά σε μεγάλα λόγια. Ότι ο ΠΑΟΚ, για πολύ κόσμο, δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι κομμάτι της ζωής του.
