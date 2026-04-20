Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ | To ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ: Οι πρωταγωνιστές κι οι ασπρόμαυρες ιστορίες...

«Κάθε ένας από εμάς…

έχει τον δικό του λόγο.

Κανείς δεν έγινε ΠΑΟΚ τυχαία», συνεχίζει την αφήγησή του ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Ο Γιώργος Τουρσουνίδης, μια σημαία της ομάδας, που ξεκίνησε να γράφει τις δικές του σελίδες φορώντας τα ασπρόμαυρα από τα τέλη της δεκαετίας του '80 μέχρι το 2000, θυμάται τα πρώτα του χρόνια. Απ' όταν πρωτοέπαιξε στο σχολείο και στις γειτονιές της Τούμπας μπάλα.

Ο Γιώργος Μαυρίδης θυμάται ένα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ της δεκαετία του '80, τότε που δεν μπορούσε να πάρει το κεφάλι του από τη Θύρα 4 και τα πορτοκαλί μπουφάν! Ο Περικλής Τσιούμας, ο συλλέκτης των 220 και παραπάνω εμφανίσεων του ΠΑΟΚ, μπορεί να μένει στη Λάρισα, αλλά το άσπρο και το μαύρο ήταν τα χρώματα που τον έκαναν να κολλήσει.

Και από εκεί πάμε στον αξεπέραστο Μπάνε Πρέλεβιτς. Με τις πρώτες... ΠΑΟΚ εικόνες του να δημιουργούνται στο μυαλό του απ' αυτό ήταν παίκτης του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Κώστας Παυλίδης, ένας... άρρωστος ΠΑΟΚτσής έχει δημιουργήσει στη Νιγρίτα Σερρών τον δικό του... ΠΑΟΚ κόσμο, το κουρείο «Τα ΠΑΟΚΑΚΙΑ». Ο Σταύρος Δημιστός θυμάται κι εκείνος τις μέρες που ως παιδί προσπαθούσε να μπει τσάμπα στο γήπεδο για να ζήσει «το μεγαλείο της Τούμπας». Ο Ζαφείρης Μελάς με τη σειρά του θυμάται: «Πηγαίναμε ξυπόλητοι στο γήπεδο γιατί δεν υπήρχε μέσο και μπαίναμε λέγοντας: "Θείο βάλε με μέσα". Τι πιο ομορφότερα χρόνια"».

Κι από εκεί στο σήμερα και στο αύριο του ΠΑΟΚ, στον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος θυμάται τις μέρες που ήταν παίκτης της Ακαδημίας και αναφέρεται στο σήμερα, όπου το ταξίδι τον οδήγησε εκεί που ήθελε και περίμενε.

Η Θωμαή Βάρδαλη, που παίκτης στην ομάδα Γυναικών του ΠΑΟΚ, θυμάται που ως παιδί είχε πάρει την πρώτη της φανέλα και άκουγε το σύνθημα: «Είναι τρελός ο Άγγελος (Αναστασιάδης)».

Από τη Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη και στον Πασχάλη Αφθονίδη, ο οποίος θυμήθηκε την πρώτη του ΠΑΟΚ εμπειρία που έχει να κάνει με το φιλικό κόντρα στη Γαλατασαράι. Η Άννα Τσαγκαλίδου από την πλευρά της θυμήθηκε το πώς ο μπαμπάς της την μύησε στον... ΠΑΟΚ κόσμο.

Είπαμε πως ΠΑΟΚ είναι ο κόσμος του. Και εκεί ρίξαμε το βάρος μας σ' αυτό το ντοκιμαντέρ. Κι ο Γιώργος Κατίδης, βλέποντας το μπαμπά του να παρακολουθεί τα ματς του ΠΑΟΚ στην τηλεόραση ερωτεύτηκε αυτήν την ομάδα. Από τη Θεσσαλονίκη στον Ξηροπόταμο Δράμας, εκεί όπου η Μαρία Παππού κι ο Γιάννης Δεμίσης θυμούνται τις από... κούνια ΠΑΟΚ εικόνες τους.

Ο Διονύσης Χασιώτης, ένας παίκτης που έζησε τον ΠΑΟΚ στα δύσκολά του, δεν μπορεί να ξεχάσει το πρώτο ματς που είδε από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Κι αυτό δεν ήταν άλλο από την ιστορική αναμέτρηση κόντρα στη Νάπολι του Μαραντόνα.

Κι από εκεί στις... τραγωδίες. Τέμπη, Ρουμανία. Δύο μέρη όπου άφησαν τη ψυχή τους στην άσφαλτο φίλοι της ομάδας για τη μεγάλη τους αγάπη.

Ο Σταύρος Δημηστός δεν αναφέρεται μόνο στα τραγικά γεγονότα που έχουμε μάθει. Στέκεται και σε όσους πήγαν Θεσσαλονίκη για να δουν την ομάδα τους από την Κατερίνη και τις γύρω περιοχές και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν σπίτι τους. Αναφέρθηκε και σε εκείνους που είχαν τη τύχη με το μέρος τους και τη... γλίτωσαν. Όπως ο Γιώργος Μαυρίδης που θυμήθηκε το πώς τελικά δεν μπήκε στο πούλμαν του Κορδελιού... Ο Χασιώτης έκανε ντεμπούτο σ' εκείνο το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ όπου στην επιστροφή των φίλων της ομάδας υπήρξε το τραγικό συμβάν, ενώ ο Περικλής Τσιούμας λύγισε όταν αναφέρθηκε στο φίλο του που έχασε τη ζωή του από τη στεναχώρια του μετά την τραγωδία των Τεμπών.