Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ | To ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ: Οι πρωταγωνιστές κι οι ασπρόμαυρες ιστορίες...
Από τα χείλη του Μιχάλη Ιατρόπουλου αρχίζει να ξετυλίγεται μια ιστορία που ξεκίνησε πριν το 1926. Ενας σύλλογος δημιουργείται μέσα από τον πόνο της προσφυγιάς. ΠΑΟΚ.
Τέσσερα γράμματα, τέσσερις λέξεις που γέννησαν μύθους, δημιούργησαν σύμβολα, έφτιαξαν ιστορίες, έγιναν η ζωή μας. Μια μέρα σαν αυτή, έναν αιώνα πίσω, αυτά τα γράμματα μπήκαν σε σειρά για πρώτη φορά, για να κρατήσουν ζωντανές τις μνήμες του ξεριζωμού, να γίνουν κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Το άσπρο του πόνου, το λευκό της ελπίδας μας. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ανάγκη μας.
Άνθρωποι που έχασαν τα πάντα, μέσα σε μια νύχτα. Σπίτια αφημένα, ζωές ερειπωμένες, διωγμός και ξενιτιά. Αυτά γέννησαν τον ΠΑΟΚ κι αυτός του έσμιξε όλους μαζί, σαν παρηγοριά, σαν μια αγκαλιά...
«Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ». Σo ντοκιμαντέρ του Gazzetta σε συνεργασία με τη Stoiximan για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ ξεδιπλώνονται οι ασπρόμαυρες ιστορίες εκείνων που έγραψαν τα κεφάλαια της ιστορίας αυτού του συλλόγου. Από τον μεγαλύτερο εν ζωή βετεράνο της ομάδας, Λάκη Πρόγιο, στο μύθο Γιώργο Κούδα και από εκεί στον Γιώργο Τουρσουνίδη και στον Διονύση Χασιώτη! Όταν μιλάμε για ΠΑΟΚ, δεν γίνεται να λείπει ο θρυλικός Μπάνε Πρέλεβιτς. Και από εκεί στο σήμερα. Στον Ραζβάν Λουτσέσκου, στον στρατηγό της επανάστασης, τον Γιάννη Μιχαηλίδη και στη Θωμαή Βάρδαλη, που γράφει τη δική της ιστορία ούσα αρχηγός της ομάδας Γυναικών της ομάδας.
ΠΑΟΚ, όμως, είναι ο κόσμος του. Είναι αυτές οι μικρές ιστορίες που γεννήθηκαν σε μια φωνή στην Τούμπα, σε μια σημαία σ' ένα μπαλκόνι, σ' ένα ταξίδι, σ' ένα πούλμαν, σ' ένα χάδι...
Γιώργος Μαυρίδης, Ζαφείρης Μελάς, ο Σταύρος, ο Γιάννης, η Άννα, η Μαρία... Ονόματα γνωστά και άγνωστα. Όλα μια αγκαλιά. Όλα... ΠΑΟΚ!
Photo Credits: Κώστας Συνατσάκης
To ντοκιμαντέρ του Gazzetta σε συνεργασία με τη Stoiximan για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ:
Μια ιστορία που δεν ξεκινά το '26...
«Η ιστορία του…
δεν ξεκινά το ’26.
Ξεκινά πιο πριν.
Στις χαμένες πατρίδες.
Στα σπίτια που έμειναν πίσω.
Στα μάτια που δεν ξέχασαν ποτέ.
Γεννήθηκε από δάκρυα.
Και μεγάλωσε με πείσμα».
Μ' αυτά τα λόγια του Μιχάλη Ιατρόπουλου ξεκινά η ιστορία μας στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ!
Πρώτη στάση Κωνσταντινούπολη. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος Δανιηλίδης, μας μίλησε για το «Κ» και τι αυτό προσεβεύει. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα της Κωνσταντινούπολης και πώς όλοι πρόσφυγες στηρίζουν αυτήν την ομάδα γι' αυτό και «έχει τους περισσότερους οπαδούς».
Φανάρι. Μια περιοχή της Πόλης με άκρως ελληνικό άρωμα. Είχαμε την τύχη και την ευλογία να παρακολουθήσουμε από κοντά λειτουργία στο Πατριαρχείο. Στον πυρήνα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Από τα Φανάρι ήταν κι οι δύο παππούδες του Γιώργου Μαυρίδη, ο οποίος μάς μιλά στο πρώτο κεφάλαιο για τις ρίζες του και πώς ο ΠΑΟΚ έχει... τρυπώσει στις πρώτες του κιόλας μνήμες. Χαρακτηριστικά είναι η ατάκα του: «ΠΑΟΚ είναι το παιδί μας».
Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο ΠΑΜΑΚ, Νίκος Μαραντζίδης μάς εξηγεί για τη γέννηση του Δικέφαλου Αετού:
«Ο ΠΑΟΚ προκύπτει από την προσφυγιά, ο ΠΑΟΚ προκύπτει από το εθνικό δράμα, από τη συνθήκη της Λωζάνης το '23, την ανταλλαγή των πληθυσμών και την άφιξη των προσφύγων στην πόλη, στην Ελλάδα. Εκείνη... Φτώχεια, καταστροφή και στην καρδιά οι χαμένες πατρίδες. Η Κωνσταντινούπολη, ο Πόντος... Ο ΠΑΟΚ γίνεται ο εκφραστής του προσφυγικού στοιχείου της πόλης και της Μακεδονίας».
Στη συνέχεια τονίζει πως «το ασπρόμαυρο είναι το πένθος κι η ελπίδα στο άσπρο. Προσπαθεί μ' έναν τρόπο η ομάδα να αγκαλιάσει όλους αυτούς του πληθυσμούς που ξεριζώθηκαν., Κάτι που σ' εκείνη τη φάση εκείνο δεν ήταν ένα σχέδιο αθλητικό αλλά πολιτικό και κοινωνικό».
Ο παλαίμαχος του ΠΑΟΚ και σκάουτ της ΠΑΕ σήμερα, Γιώργος Κωστίκος είναι σαφής: «Ο ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε από την προσφυγιά. Οι πρόσφυγες ήρθα και από το τίποτα... Γι' αυτό ακούτε ότι η Τούμπα δημιουργήθηκε, από τον καθένα που έβαζε το λιθαράκι του, ο άλλος έβαζε ένα τούβλο, ο άλλος έβαζε κάτι άλλο».
Τη σειρά παίρνει ο Γιώργος Κούδας. Ο θρύλος. Ο μύθος του ΠΑΟΚ. «Είχαν έρθει τα τολ τότε, οι τελευταίοι που είχαν έρθει με τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη και τελειώνοντας τις δουλειές τους , ερχόντουσαν και κουβαλούσαν τα τσιμέντα, τα τούβλα, την άμμο, και τραγουδούσαν "ΠΑΟΚ και ξερό ψωμί"», με τον αντιπρύτανη Οικονομικών στο ΠΑΜΑΚ, Γιάννη Ταμπακούδη να στέκεται στην οικονομική στενότητα του κόσμου, που όμως προτιμούσε να έχει μπαγιάτικο ψωμί στο τραπέζι του ξέροντας όμως ότι έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.
Κι από εκεί στον 92χρονο Λάκη Πρόγιο. Στο μεγαλύτερο εν ζωή παλαίμαχο του ΠΑΟΚ που θυμάται τα χρόνια στο Συντριβάνι και στη συνέχεια στην Τούμπα που μπορεί να είχε τα προβλήματά της, αλλά ήταν το σπίτι του συλλόγου. Θυμάται τις κάλτσες που έπλεναν μόνοι τους οι παίκτες και τα μπάνια με το καζάνι στο οποίο έβραζε το νερό από ξύλα που έβγαζαν καπνό!
«Κάθε ένας από εμάς…
έχει τον δικό του λόγο.
Κανείς δεν έγινε ΠΑΟΚ τυχαία», συνεχίζει την αφήγησή του ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.
Ο Γιώργος Τουρσουνίδης, μια σημαία της ομάδας, που ξεκίνησε να γράφει τις δικές του σελίδες φορώντας τα ασπρόμαυρα από τα τέλη της δεκαετίας του '80 μέχρι το 2000, θυμάται τα πρώτα του χρόνια. Απ' όταν πρωτοέπαιξε στο σχολείο και στις γειτονιές της Τούμπας μπάλα.
Ο Γιώργος Μαυρίδης θυμάται ένα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ της δεκαετία του '80, τότε που δεν μπορούσε να πάρει το κεφάλι του από τη Θύρα 4 και τα πορτοκαλί μπουφάν! Ο Περικλής Τσιούμας, ο συλλέκτης των 220 και παραπάνω εμφανίσεων του ΠΑΟΚ, μπορεί να μένει στη Λάρισα, αλλά το άσπρο και το μαύρο ήταν τα χρώματα που τον έκαναν να κολλήσει.
Και από εκεί πάμε στον αξεπέραστο Μπάνε Πρέλεβιτς. Με τις πρώτες... ΠΑΟΚ εικόνες του να δημιουργούνται στο μυαλό του απ' αυτό ήταν παίκτης του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Κώστας Παυλίδης, ένας... άρρωστος ΠΑΟΚτσής έχει δημιουργήσει στη Νιγρίτα Σερρών τον δικό του... ΠΑΟΚ κόσμο, το κουρείο «Τα ΠΑΟΚΑΚΙΑ». Ο Σταύρος Δημιστός θυμάται κι εκείνος τις μέρες που ως παιδί προσπαθούσε να μπει τσάμπα στο γήπεδο για να ζήσει «το μεγαλείο της Τούμπας». Ο Ζαφείρης Μελάς με τη σειρά του θυμάται: «Πηγαίναμε ξυπόλητοι στο γήπεδο γιατί δεν υπήρχε μέσο και μπαίναμε λέγοντας: "Θείο βάλε με μέσα". Τι πιο ομορφότερα χρόνια"».
Κι από εκεί στο σήμερα και στο αύριο του ΠΑΟΚ, στον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος θυμάται τις μέρες που ήταν παίκτης της Ακαδημίας και αναφέρεται στο σήμερα, όπου το ταξίδι τον οδήγησε εκεί που ήθελε και περίμενε.
Η Θωμαή Βάρδαλη, που παίκτης στην ομάδα Γυναικών του ΠΑΟΚ, θυμάται που ως παιδί είχε πάρει την πρώτη της φανέλα και άκουγε το σύνθημα: «Είναι τρελός ο Άγγελος (Αναστασιάδης)».
Από τη Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη και στον Πασχάλη Αφθονίδη, ο οποίος θυμήθηκε την πρώτη του ΠΑΟΚ εμπειρία που έχει να κάνει με το φιλικό κόντρα στη Γαλατασαράι. Η Άννα Τσαγκαλίδου από την πλευρά της θυμήθηκε το πώς ο μπαμπάς της την μύησε στον... ΠΑΟΚ κόσμο.
Είπαμε πως ΠΑΟΚ είναι ο κόσμος του. Και εκεί ρίξαμε το βάρος μας σ' αυτό το ντοκιμαντέρ. Κι ο Γιώργος Κατίδης, βλέποντας το μπαμπά του να παρακολουθεί τα ματς του ΠΑΟΚ στην τηλεόραση ερωτεύτηκε αυτήν την ομάδα. Από τη Θεσσαλονίκη στον Ξηροπόταμο Δράμας, εκεί όπου η Μαρία Παππού κι ο Γιάννης Δεμίσης θυμούνται τις από... κούνια ΠΑΟΚ εικόνες τους.
Ο Διονύσης Χασιώτης, ένας παίκτης που έζησε τον ΠΑΟΚ στα δύσκολά του, δεν μπορεί να ξεχάσει το πρώτο ματς που είδε από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Κι αυτό δεν ήταν άλλο από την ιστορική αναμέτρηση κόντρα στη Νάπολι του Μαραντόνα.
Κι από εκεί στις... τραγωδίες. Τέμπη, Ρουμανία. Δύο μέρη όπου άφησαν τη ψυχή τους στην άσφαλτο φίλοι της ομάδας για τη μεγάλη τους αγάπη.
Ο Σταύρος Δημηστός δεν αναφέρεται μόνο στα τραγικά γεγονότα που έχουμε μάθει. Στέκεται και σε όσους πήγαν Θεσσαλονίκη για να δουν την ομάδα τους από την Κατερίνη και τις γύρω περιοχές και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν σπίτι τους. Αναφέρθηκε και σε εκείνους που είχαν τη τύχη με το μέρος τους και τη... γλίτωσαν. Όπως ο Γιώργος Μαυρίδης που θυμήθηκε το πώς τελικά δεν μπήκε στο πούλμαν του Κορδελιού... Ο Χασιώτης έκανε ντεμπούτο σ' εκείνο το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ όπου στην επιστροφή των φίλων της ομάδας υπήρξε το τραγικό συμβάν, ενώ ο Περικλής Τσιούμας λύγισε όταν αναφέρθηκε στο φίλο του που έχασε τη ζωή του από τη στεναχώρια του μετά την τραγωδία των Τεμπών.
Οι πρώτες εικόνες κι οι στιγμές του αξεπέραστου πόνου
Εκείνη το άδικο που σ' έκανε να τον αγαπάς ακόμα πιο πολύ κι η επανάσταση!
«Ο ΠΑΟΚ δεν μετριέται με τίτλους.
Μετριέται με στιγμές.
Με ανατροπές.
Με ήττες που πόνεσαν.
Με νίκες που λύτρωσαν.
Με εκείνο το «άδικο»…
που σε έκανε να τον αγαπάς πιο πολύ», συνεχίζει ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.
Ο Γιώργος Κούδας μιλά για την αδικία που βίωσε από τα πρώτα του χρόνια στον ΠΑΟΚ, μια αδικία που στέρησε κατά τον ίδιο στην ομάδα τους διπλάσιους τίτλους από όσους έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιώργος Τουρσουνίδης έκανε λόγο για δύσκολες εποχές, όπου καλούνταν να παίξουν ενώ γνώριζαν εν των προτέρων ότι δεν επρόκειτο να νικήσουν στο παιχνίδι: «Ως ποδοσφαιριστής έχω νιώσει πάρα πολλές αδικίες. Υπήρξαν φορές που παίζαμε και ξέραμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε. Μπαίναμε στο γήπεδο, ήμασταν καλύτεροι, αλλά δεν μπορούσαμε!»
Ποια ήταν η πιο δύσκολη ημέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ και πώς αυτή συνδέεται με τη λέξη «αδικία»;
Ο Ρουμάνος τεχνικός χωρίς δεύτερη σκέψη μίλησε για τον Φεβρουάριο του 2018 κι εκείνο το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη περίοδο ως μια από τις δυσκολότερες στη ζωή και την καριέρα του.
Ο άνθρωπος, όμως, που άλλαξε το τοπίο στον ΠΑΟΚ δεν ήταν άλλος από τον Ιβάν Σαββίδη, με τους πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ να αφηγούνται το πώς σταδιακά άρχισαν να βελτιώνονται οι συνθήκες μέχρι να πάρει ξανά η ομάδα το πρωτάθλημα ύστερα από 34 χρόνια, κάνοντας τη δική της επανάσταση.
Επιστρέφουμε στις «σημαίες» αυτής της επανάστασης και τις συγκλονιστικές αφηγήσεις τους, με τον προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά να περιγράφει το πώς όσα πέρασε τότε τον έκαναν να καταλάβει τι πραγματικά σημαίνει ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Μέσα από δυσκολίες, μέσα από μεγάλη αδικία, ο ΠΑΟΚ ξέρει ή μαθαίνει να αντιδρά, να αντιδρά και να επιστρέφει. Πάντα να επιστρέφει».
Για τον Ζαφείρη Μελά, η μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία της ομάδας έγινε σε ένα μόνο ματς κι από έναν μόνο άνθρωπο. Η εμφάνιση του Γιώργου Κούδα κόντρα στον Άγιαξ το 1975, με τον θρύλο του συλλόγου να αποσπά μέσα στο γήπεδο το χειροκρότημα του Γιόχαν Κρόιφ είναι αυτή η στιγμή που έμεινε για πάντα ανεξίτηλη στη μνήμη του.
Ο Γιώργος Μαυρίδης περιγράφει με τη σειρά του τον ΠΑΟΚ της εποχής του '90 ως έναν «πανκ επαναστάτη», ενώ ξανά ο Γιώργος Κούδας σε μια κατάθεση ψυχής δηλώνει... δισεκατομμυριούχος, έχοντας ως «αποταμίευση» μόνο την αγάπη του κόσμου.
Τέλος, πώς νιώθει ο Μπάνε κάθε φορά που ακούει τους φιλάθλους να τραγουδούν το όνομά του σε ένα από τα πιο διαχρονικά συνθήματα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ;
«Bizim ΠΑΟΚ,
ο δικός μας ΠΑΟΚ,
ο ΠΑΟΚ όλων μας,
Οι μνήμες της Πόλης»...
Ο Λάκης Πρόγιος στα 92 του δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ εάν χάσει ο ΠΑΟΚ. Όπως ο θρυλικός τερματοφύλακας της ομάδας, έτσι και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ μας καλούνται να απαντήσουν στη δύσκολη ερώτηση του «τι είναι για εσένα ο ΠΑΟΚ;»
Μέσα σε πόσες λέξεις μπορούν να χωρέσουν όλα όσα ο καθένας τους έχει ζήσει σε αυτήν την ομάδα κι όλα όσα έχει κάνει για να είναι δίπλα της;
Ο Μπάνε αφηγείται το πώς η θερμή υποδοχή του στη Θεσσαλονίκη στάθηκε η αφορμή για να μάθει τον όρο «μεταγραφή αεροδρομίου» στον ελληνικό αθλητισμό και μιλά για τη στιγμή που έκλαψε για τον ΠΑΟΚ.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου από όσα έχει βιώσει στον πάγκο της ομάδας ξεχωρίζει τα δύο πρωταθλήματα με το νταμπλ του 2019 και θυμάται τη συγκίνηση που ένιωσε όταν κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της καριέρας του με τον Δικέφαλο του Βορρά.
Πώς θα μπορούσε να περιγράψει κάποιος τον ΠΑΟΚ με μια λέξη και ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έχουν κάνει για την ομάδα αυτή;
Τον λόγο έχουν οι απλοί φίλαθλοι, τα ψέματα που έχουν πει για να πάνε σε ένα παιχνίδι, τα χιλιόμετρα που έχουν κάνει για να δουν τον ΠΑΟΚ να παίζει και τα μαγαζιά που άνοιξαν στα ασπρόμαυρα χρώματα, τα χρώματα που αγάπησαν από παιδιά.
Ο Γιώργος Κωστίκος θυμάται ότι χρειάστηκε να περάσει τρεις ώρες σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου μετά από ένα ανάποδο ψαλίδι που έκανε κόντρα στον Παναθηναϊκό, τρεις ώρες τις οποίες θυσίασε για αυτήν τη φανέλα. Από την άλλη, ο Γιώργος Τουμπακούδης περιγράφει την πολεμική ατμόσφαιρα που αντίκρυσε στο ματς με τη Μαρσέιγ, όπου είχε πάει -παρά τον αυξημένο κίνδυνο- να δει τον ΠΑΟΚ να παίζει στο Conference League.
Στον επίλογο, σπουδαία στιγμή με τον Λάκη Πρόγιο να μην μπορεί να κρύψει την συγκίνησή του καθώς αναφέρεται στην αγάπη που τρέφει τόσο στα παιδιά του, όσο και στον ΠΑΟΚ.
«Δεν εξηγείται, δεν περιγράφεται, μόνο νιώθεται.
Ένας αιώνας στιγμές, χαρές, σιωπές, ξεσπάσματα,
όλα μαζί, μια ιστορία και συνεχίζει...»