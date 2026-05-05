Μία προσφορά από τεχνικό όμιλο κατατέθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), που προ εβδομάδων είχε αναδείξει το insider.gr.

Στη διαδικασία συμμετείχε η ΤΕΚΑΛ, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ενώ στην πορεία θα πρέπει να γίνει αποσφράγιση της προσφοράς και έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών - οικονομικών παραμέτρων. Εφόσον η αξιολόγηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, όπως και εκτιμάται ότι θα συμβεί, η σύμβαση θα περάσει για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα πάει για υπογραφή ώστε να εκκινήσουν οι εργασίες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διαγωνισμός, με αρχικό κονδύλι έως 25 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το ενεργειακό «λίφτινγκ» του φαληρικού σταδίου έχει ως φορέα ανάθεσης - υλοποίησης το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας). Πρόκειται για ένα δύσκολο και σύνθετο έργο, που απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις, για αυτό και έγινε η επιλογή του ΤΕΕ ως εμπλεκόμενου στη διαδικασία λόγω ακριβώς της μεγάλης εμπειρίας του στην προώθηση και ολοκλήρωση σχετικών διαδικασιών.

Μπορεί να μην προσήλθαν στη διαδικασία οι ισχυρότεροι κατασκευαστές (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ), ωστόσο, είναι γνωστό ότι αυτοί έχουν συσσωρεύσει αθροιστικό ανεκτέλεστο άνω των 18 δισ. κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό να «χτυπάνε» κάθε έργο ανά την χώρα.

Επιπρόσθετα, η ΤΕΚΑΛ, που συνδέεται με την οικογένεια Π. Ψαλτάκου, είναι μια ισχυρή και απολύτως εξειδικευμένη εταιρεία, με παρουσία σε πλήθος υποδομών και τομέων (κτηριακά, λιμενικά, οδικά, ενεργειακά - βιομηχανικά κ.α.) δραστηριοποιείται στους χώρους της πολιτικής μηχανικής, της μηχανικής, της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην παροχή ποικιλόμορφων υπηρεσιών που άπτονται των τομέων αυτών σε ολόκληρη την χώρα, ενώ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1990. Γνωστή έχει γίνει και από την παρουσία της σε έργα σε ΟΛΠ, ΟΛΘ κ.α..

