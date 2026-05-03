Γιαπλές: «Αισθάνομαι δικαιωμένος, τα μεγαλύτερα credits αξίζουν στον coach Μιχελάκο που έκανε όλη τη δουλειά για να την τελειώσω εγώ»

Οι Vikos Φalcons επικράτησαν του Παπάγου με 87-72 και πανηγύρισαν την άνοδό τους στη Stoiximan GBL, με τον Θανάση Γιαπλέ να αναφέρεται στην επιτυχία της ομάδας του.

Ο Έλληνας τεχνικός, μίλησε για την προσπάθεια των παικτών του, ενώ δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια και στον Παπάγου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θανάσης Γιαπλές:

«Εννοείται αισθάνομαι δικαιωμένος εκ του αποτελέσματος να πάω στην ομάδα. Πριν από όλα, θέλω να πω ότι εγώ βρήκα μία ομάδα, το ρόστερ είναι του coach Μιχελάκου, εγώ δεν άλλαξα τίποτα, η ομάδα ήταν δουλεμένη. Και επειδή το επάγγελμά μας δεν είναι με το πρεστίζ που ήταν κάποτε, θα πρέπει τουλάχιστον εμείς συναδελφικά να είμαστε σωστοί. Τα μεγαλύτερα credits αξίζουν στον κόουτς Μιχελάκο που έκανε όλη τη δουλειά για να την τελειώσω εγώ. Συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλο το σταφ, στους συνεργάτες μου, αλλά πάνω από όλα στην διοίκηση, γιατί από την διοίκηση ξεκινάνε όλα».

Για το ότι η Ήπειρος θα εκπροσωπείται στην Stoiximan GBL: «Συνήθως δουλεύω στην επαρχία. Δεν είναι μία μεγάλη πρόκληση τύπου Παναθηναϊκός εννοείται. Και αυτή την χρονιά διάλεξα να πάω στην Αμαλιάδα που είναι επαρχία. Πιστεύω ότι εκεί μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα, και αυτό που λέμε αποκέντρωση είναι καλό. Η Ήπειρος για πρώτη φορά έχει ομάδα στην Stoiximan GLB, γιατί μη ξεχνάμε το γυναικείο είναι στην Α1 και νομίζω ότι σαν περιφέρεια το αξίζει.

Για αν τα όνειρα μεγαλώνουν στην ομάδα: «Στις λίγες κουβέντες που έχω προλάβει να κάνω με την διοίκηση, τα όνειρα είναι μεγαλεπήβολα. Θα δούμε»

Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παπάγου, στον κόουτς Καρακώστα που είναι και φίλος και εξαιρετικός κόουτς και νομίζω είναι παράδειγμα προς έρευνα ένα ρόστερ που δεν είναι φανταχτερό, ένα ρόστερ φθηνό, πώς κατάφερε και το έφτασε μέχρι τους τελικούς. Θερμά συγχαρητήρια».