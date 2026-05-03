Μετά τη Δόξα Λευκάδας, οι Vikos Falcons έγιναν η δεύτερη ομάδα που εξασφαλίζει την άνοδό της στη Stoiximan GBL, επικρατώντας στον τελικό του Final-Four του Παπάγου με 87-72 γράφοντας ιστορία!
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ομάδα των Ιωαννίνων θα παίξει στη «μεγάλη κατηγορία».
Φοβερή εμφάνιση από τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα του. Άξιος συμπαραστάτης ο Κουίνσι Άντερσον που πέτυχε και αυτός 21 πόντους.
Για την ομάδα του Παπάγου ξεχώρισε ο Τζάρετ Άντερτον με 16 πόντους.
Παπάγου - Vikos Φalcons: Ο αγώνας
Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν παρόμοιο για αμφότερες, βρίσκοντας λύσεις στο επιθετικό κομμάτι και πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ (11-10, 5'). Ο Βίκος μέσω της καλής κυκλοφορίας στην επίθεση, μπόρεσε να πάρει προβάδισμα τεσσάρων πόντων, μετά από τρίποντο του Καμπερίδη (13-17, 7'), ενώ στη συνέχεια ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος με τρίποντο και φάουλ, διαμόρφωσε το (13-21, 8'), τρέχοντας σερί για την ομάδα του (9-0).
Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου τα τρίποντα κυριάρχησαν, με τον Φώτη Μαλέλη να ευστοχεί σε δύο σερί και να μειώνει για τον Παπάγου (22-26, 12'), ενώ ο Ματσάγγος μετά από τρεις βολές, έφερε τη διαφορά στο καλάθι (24-26, 12'). Ο ρυθμός του αγώνα ήταν φανερά πεσμένος, με αμφότερες να είναι άστοχες και να υποπίπτουν σε λάθη, (6-3). Ο Κωνσταντίνος Μπιλάλης βρήκε εύστοχο σουτ, έξω από τη γραμμή των 6.75μ και μπόρεσε να μειώσει (27-29, 16'). Ο Βίκος εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα του Διαμαντάκου στη ρακέτα και μετά από τέσσερις δικούς του συνεχόμενους πόντους, έκανε το (31-35, 18').
«Οδηγεί» τον Βίκο ο Μαστρογιαννόπουλος!
Ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος συνέχισε να δίνεις λύσεις στην ομάδα του και μετά από δικό του τρίποντο, διαμόρφωσε το (32-40, 19'), φτάνοντας τους 15 πόντους! Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και πάλι ο Μαστρογιαννόπουλος με εύστοχο σουτ από μέση απόσταση, έδωσε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα των Ιωαννίνων και τον ίδιο να έχει 17 πόντους (34-44, 20').
Μετά την ανάπαυλα, ο Παπάγου... έτρεξε γρήγορο σερί (5-0),... ψαλιδίζοντας τη διαφορά στους πέντε (39-44, 21'). Ο Άντερσον είχε την απάντηση για την ομάδα των Ιωαννίνων, ο οποίος με δύο σερί γκολ φάουλ, έδωσε εκ νέου +9 στον Βίκο (41-50, 23'). Το σύνολο του Φώτη Καρακώστα, προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Βίκος με τον Άντερσον... ξέφυγε και πάλι στους 11 (44-55, 27'). Ο Φώτης Μαλέλης, βρίσκοντας το τρίτο του τρίποντο, έδωσε... ανάσα στον Παπάγου (47-55, 28'), ωστόσο η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ, με γρήγορο (5-0), πήρε για πρώτη φορά απόσταση 12 πόντων (47-59, 29').
Ο Παπάγου δεν είχε πει την τελευταία του λέξη στο 3ο δεκάλεπτο. Με τον Ηλία Καραμαλέγκο να πετυχαίνει πέντε σερί πόντους, μπόρεσε να μειώσει, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο -7 (52-59, 30').
«Καθάρισε» την άνοδο ο Άντερσον!
Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό follow κάρφωμα από τον Αρνόκουρο. Ο Βίκος βρήκε εύστοχα τρίποντα από τον Γράβα και τον Τσούκα και πήρε ξανά +10 (57-67, 32'). Τα σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ δεν σταμάτησαν για την ομάδα των Ιωαννίνων, με τον Άντερσον να παίρνει τη... σκυτάλη και να διαμορφώνει το (59-72, 34'). Στη συνέχεια και πάλι ο Άντερσον με καλάθι στον αιφνιδιασμό έδωσε για πρώτη φορά στην ομάδα του +17... βάζοντας τις «βάσεις» για την άνοδο (59-76, 35'). Ο Βίκος συνέχισε να πιέζει στην άμυνα και στην επίθεση ο Τζόουνς... εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 (59-79, 36'). Η ομάδα της Αττικής συνέχισε να πιέζει στην άμυνα και ο Μπιλάλη μείωσε στους 15 (67-81, 38'). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Βίκο να πανηγυρίζει την άνοδό του στη Stoiximan GBL!
Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-44, 52-59, 72-87
MVP ΗΤΑΝ Ο...Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος 21 με πόντους (5/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/7 βολές), 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο.. Τζάρετ Άντερτον με 16 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα 38 ριμπάουντ του Βίκου, έναντι των 28 του Παπάγου.
