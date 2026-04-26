Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στη μεγάλη πρόκληση, αντιμετωπίζοντας την Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup το βράδυ της Τετάρτης 29/4, διεκδικώντας τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του στην Bilbao Arena. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα ταξιδέψει στη Χώρα των Βάσκων, έχοντας αβαντάζ έξι πόντων από τη νίκη του στο PAOK Sports Arena και πλέον καλείται να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Μπιλμπάο.

Από την πλευρά του, ο Πάτρικ Μπέβερλι βρέθηκε στο «Παλατάκι» για τον δεύτερο τελικό της Novibet Volley League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, στηρίζοντας την ομάδα βόλεϊ των «ασπρόμαυρων» πριν από τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup. Ο Αμερικανός πρώην NBAer έζησε έντονα τον τελικό, στον οποίο οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά. Μάλιστα, είχε δώσει το «παρών» και στον ημιτελικό με τον Μίλωνα.