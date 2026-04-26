Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ επιτρέφει στην Ελλάδα με τη νέα σεζόν, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει από τώρα την επόμενη μέρα του και θέλει να δημιουργήσει ένα ρόστερ πολύ ισχυρό και σε αυτό το πλαίσιο, κινήθηκε για την απόκτηση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ πραγματοποιεί σπουδαία χρονιά στην Ιταλία με την Νάπολη, μετρώντας 14.2 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην, όπως όλα δείχνουν, παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τον Ολυμπιακό στην Stoiximan GBL, έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον ΠΑΟΚ για συμβόλαιο 2 ετών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, με τον Δικέφαλο να τον κάνει από νωρίς δικό του, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τον ελληνικό κορμό του με έναν παίκτη που μπορεί να αποτελέσει βασική επιλογή για τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Με αυτή την κίνηση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη από φέτος έχει δείξει πως αλλάζει δυναμική με τον Τέλη Μυστακίδη στα ηνία, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για το ρόστερ που θέλει να δημιουργήσει την επόμενη σεζόν.