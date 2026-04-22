ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο: Η μεγάλη εμφάνιση του Πάτρικ Μπέβερλι

Ο Πάτρικ Μπέβερλι ηγήθηκε του ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνισή του στη διοργάνωση με τα «ασπρόμαυρα».

Ο Πάτρικ Μπέβερλι των 737 συμμετοχών σε αγώνες regular season και playoffs στο ΝΒΑ ήταν εκείνος που ηγήθηκε του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπιλμπάο στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, οδηγώντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» στη νίκη με 79-73 στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup.

Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν το πρώτο βήμα για τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους έχοντας αβαντάζ έξι πόντων και πλέον ταξιδεύουν στον ισπανικό βορρά την επόμενη εβδομάδα για να τελειώσουν τη δουλειά στην Bilbao Arena, έχοντας ως πρωταγωνιστή στο Game 1 τον 37χρονο πρώην NBAer.

Ο Μπέβερλι ήταν πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 24 πόντους, δίνοντας λύσεις με το μακρινό σουτ και έχοντας κομβική συμβολή στη νίκη του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, μάζεψε επτά ριμπάουντ και μοίρασε τέσσερις ασίστ στα 31:50 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Οι επιδόσεις του Μπέβερλι στο Game 1

  • 24 πόντοι
  • 9/13 σουτ εντός πεδιάς
  • 4/6 δίποντα
  • 5/7 τρίποντα
  • 1/2 βολές
  • 7 ριμπάουντ (6-1)
  • 4 ασίστ
  • 2 λάθη
  • 2 κλεψίματα

σε 31:50

@Photo credits: INTIME SPORTS / ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    FIBA EUROPE CUP Τελευταία Νέα