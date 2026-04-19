ΑΕΚ: Η εξάδα ξένων κόντρα στον Πανιώνιο
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στη Γλυφάδα κόντρα στον Πανιώνιο που καίγεται για νίκη για την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ και η Ένωση μάχεται για να πάρει την τρίτη θέση της regular season. O Nτράγκαν Σάκοτα δεν αντιμετωπίζει θέμα τραυματισμού και ο μοναδικός που... κόπηκε ως έβδομος ξένος ήταν ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.
Δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τις εξάδες ξένων που επιλέγει η Βασίλισσα στα τελευταία ματς στο πρωτάθλήμα.
Η εξάδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Νάναλι, Μπάρτλεϊ.
Η Ένωση έρχεται με την ψυχολογία στα ύψη, αφού απέκλεισε τη Μπανταλόνα και πέρασε στο Final Four που θα γίνει στην Μπανταλόνα, 7-9 Μάη.
