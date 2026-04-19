Πανιώνιος - ΑΕΚ 57-71: Με φοβερό Φλιώνη σπρώχνει στον υποβιβασμό τους κυανέρυθρους και συνεχίζει για την 3η θέση
Ασταμάτητη η ΑΕΚ και στη Γλυφάδα. Μετά την φοβερή πρόκριση κόντρα στη Μπανταλόνα, έριξε στο καναβάτσο τον Πανιώνιο με 71-57 και του δυσκόλεψε πολύ την παραμονή στην κατηγορία. Το σύνολο του Σάκοτα συνεχίζει να δίνει τη μάχη για την 3η θέση στη Stoiximan GBL. Στο 6-17 οι ηττημένοι, στο 16-7 οι νικητές.
Για την Βασίλισσα μεγάλο ματς έκανε ο Φλιώνης που ειχε 16 πόντους με 7/7 σουτ. Στον αντίποδα για τους κυανέρυθρους κορυφαίος ήταν ο Τόμασον με 19 πόντους.
Την τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και αν νικήσει θα τερματίσει τρίτη. Ο Πανιώνιος φιλοξενείται από τον Άρη και εκτός από νικη δική του, θέλει και ήττα του Αμαρουσίου από τον ΠΑΟΚ για να παραμείνει στην κατηγορία.
Πανιώνιος - ΑΕΚ: Το ματς
Ο Φλιώνης έκανε το 0-4 με 4 δικούς του πόντους στο ξεκίνημα, όσο ο Πανιώνιος δυσκολευόταν να βρει στόχο κόντρα στην άμυνα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 2-11 χάρη στον Μπάρτλεϊ. Το τρίποντο με ταμπλο του Μπράουν έκανε το 6-14. Το καλάθι του Κατσίβελη διαμόρφωσε το 7-21 στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Ο Τόμασον είχε τους 11 από τους 18 πόντους στο ξεκίνημα, ενώ ο Τέιλορ με τρίποντο μείωσε σε 21-26. Ο Νάναλι με ωραία κίνηση έκανε το 21-31 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Τόμασον με γκολ φάουλ σε φάση που φάνηκε να χτυπά με τον αγκώνα τον Φλιώνη σε προσπάθεια για μπάσιμο, έκανε το 29-35. Αλλά ο Μπάρτλεϊ χτύπησε στο τέλος για το 29-38.
Ο Φλιώνης ήταν ασταμάτητος, έφτασε τους 14 πόντους και έκανε το 29-47 για την ΑΕΚ. Ο Τόμασον έφτασε τους 16 πόντους και μείωσε σε 37-49 στο 26'. Ο Μπράουν συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Πανιωνίου και έκανε το 42-57 στο 29'.
Ο Λεκάβιτσιους έγραψε το 43-61 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τον Πανιώνιο να αδυνατεί να πλησιάσει στο σκορ. Η Ένωση έλεγξε το ματς μέχρι το τέλος και συνεχίζει να μάχεται για την 3η θέση. Από την άλλη ο Πανιώνιος πλησίασε στον υποβιβασμό και χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική (νίκη επί του Άρη και ήττα του Αμαρουσίου από τον ΠΑΟΚ) για να γλιτώσει.
Τα δεκάλεπτα: 7-21, 29-38, 42-59, 57-71
MVP: Ο Φλιώνης έκανε ματσάρα με 16 πόντους και 7/7 σουτ. Εκπληκτικός.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τόμασον είχε 19 πόντους αλλά δεν έσωσε τον Πανιώνιο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 7/7 σουτ του Φλιώνη.
|Panionios
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|N. Watson
|29:40
|6
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|4/8
|50%
|1
|6
|7
|0
|3
|1
|0
|1
|-20
|8
|1
|S. Lemon
|8:28
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-16
|-1
|32
|J. Thomasson Jr
|32:19
|19
|7/14
|50%
|3/6
|50%
|4/8
|50%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|2
|3
|4
|1
|0
|-18
|14
|34
|J. Kreuser
|11:48
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|-6
|1
|88
|N. Gkikas
|5:46
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|-13
|-1
|3
|B. Taylor
|34:14
|10
|4/12
|33%
|2/5
|40%
|2/7
|28%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|5
|3
|3
|0
|0
|-1
|10
|7
|G. Tsalmpouris
|16:03
|3
|0/10
|0%
|0/7
|0%
|0/3
|0%
|3/4
|75%
|1
|2
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-9
|-5
|11
|M. Lewis
|17:01
|4
|0/6
|0%
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|4/5
|80%
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|1
|0
|-3
|2
|25
|K. Gontikas
|9:20
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|8
|5
|41
|A. Patrikis
|9:25
|5
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|1
|2
|1
|0
|0
|4
|8
|55
|A. Nikolaidis
|25:56
|8
|3/11
|27%
|1/6
|16%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|4
|2
|3
|0
|4
|6
|TOTAL
|57
|18/66
|27%
|9/37
|24%
|9/29
|31%
|12/18
|66%
|14
|22
|36
|13
|24
|13
|8
|2
|AEK BC
|MIN
|PTS
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|0
|R. Gray
|26:07
|6
|2/6
|33%
|2/4
|50%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|0
|2
|2
|1
|2
|2
|0
|3
|17
|3
|7
|D. Flionis (C)
|18:10
|16
|7/7
|100%
|5/5
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|0
|1
|0
|3
|14
|22
|8
|K. Feazell
|13:17
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|2
|3
|6
|9
|24
|F. Bartley
|22:03
|9
|2/7
|28%
|1/2
|50%
|1/5
|20%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|4
|20
|4
|33
|V. Charalampopoulos
|26:42
|7
|2/4
|50%
|2/3
|66%
|0/1
|0%
|3/6
|50%
|2
|5
|7
|1
|1
|1
|1
|3
|21
|11
|1
|G. Skordilis
|3:12
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-6
|0
|2
|G. Brown III
|18:41
|11
|3/5
|60%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|4/6
|66%
|0
|7
|7
|0
|3
|0
|1
|3
|4
|12
|4
|D. Katsivelis
|17:57
|4
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|0
|1
|-6
|5
|9
|L. Lekavicius
|21:50
|6
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|3
|2
|0
|1
|2
|0
|7
|11
|N. Arsenopoulos
|1:35
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|15
|M. Pecarski
|3:36
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|0
|21
|J. Nunnally
|26:50
|8
|3/7
|42%
|1/3
|33%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|7
|7
|3
|4
|0
|0
|2
|2
|10
|Team / Coaches
|2
|2
|4
|1
|0
|TOTAL
|71
|24/46
|52%
|17/27
|62%
|7/19
|36%
|16/24
|66%
|4
|36
|40
|13
|20
|7
|5
|21
|86
