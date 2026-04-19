Ασταμάτητη η ΑΕΚ και στη Γλυφάδα. Μετά την φοβερή πρόκριση κόντρα στη Μπανταλόνα, έριξε στο καναβάτσο τον Πανιώνιο με 71-57 και του δυσκόλεψε πολύ την παραμονή στην κατηγορία. Το σύνολο του Σάκοτα συνεχίζει να δίνει τη μάχη για την 3η θέση στη Stoiximan GBL. Στο 6-17 οι ηττημένοι, στο 16-7 οι νικητές.

Για την Βασίλισσα μεγάλο ματς έκανε ο Φλιώνης που ειχε 16 πόντους με 7/7 σουτ. Στον αντίποδα για τους κυανέρυθρους κορυφαίος ήταν ο Τόμασον με 19 πόντους.

Την τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και αν νικήσει θα τερματίσει τρίτη. Ο Πανιώνιος φιλοξενείται από τον Άρη και εκτός από νικη δική του, θέλει και ήττα του Αμαρουσίου από τον ΠΑΟΚ για να παραμείνει στην κατηγορία.

Πανιώνιος - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Φλιώνης έκανε το 0-4 με 4 δικούς του πόντους στο ξεκίνημα, όσο ο Πανιώνιος δυσκολευόταν να βρει στόχο κόντρα στην άμυνα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 2-11 χάρη στον Μπάρτλεϊ. Το τρίποντο με ταμπλο του Μπράουν έκανε το 6-14. Το καλάθι του Κατσίβελη διαμόρφωσε το 7-21 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Τόμασον είχε τους 11 από τους 18 πόντους στο ξεκίνημα, ενώ ο Τέιλορ με τρίποντο μείωσε σε 21-26. Ο Νάναλι με ωραία κίνηση έκανε το 21-31 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Τόμασον με γκολ φάουλ σε φάση που φάνηκε να χτυπά με τον αγκώνα τον Φλιώνη σε προσπάθεια για μπάσιμο, έκανε το 29-35. Αλλά ο Μπάρτλεϊ χτύπησε στο τέλος για το 29-38.

Ο Φλιώνης ήταν ασταμάτητος, έφτασε τους 14 πόντους και έκανε το 29-47 για την ΑΕΚ. Ο Τόμασον έφτασε τους 16 πόντους και μείωσε σε 37-49 στο 26'. Ο Μπράουν συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Πανιωνίου και έκανε το 42-57 στο 29'.

Ο Λεκάβιτσιους έγραψε το 43-61 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τον Πανιώνιο να αδυνατεί να πλησιάσει στο σκορ. Η Ένωση έλεγξε το ματς μέχρι το τέλος και συνεχίζει να μάχεται για την 3η θέση. Από την άλλη ο Πανιώνιος πλησίασε στον υποβιβασμό και χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική (νίκη επί του Άρη και ήττα του Αμαρουσίου από τον ΠΑΟΚ) για να γλιτώσει.

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 29-38, 42-59, 57-71

MVP: Ο Φλιώνης έκανε ματσάρα με 16 πόντους και 7/7 σουτ. Εκπληκτικός.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τόμασον είχε 19 πόντους αλλά δεν έσωσε τον Πανιώνιο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 7/7 σουτ του Φλιώνη.

Panionios FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 N. Watson 29:40 6 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 4/8 50% 1 6 7 0 3 1 0 1 -20 8 1 S. Lemon 8:28 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -16 -1 32 J. Thomasson Jr 32:19 19 7/14 50% 3/6 50% 4/8 50% 1/1 100% 1 2 3 2 3 4 1 0 -18 14 34 J. Kreuser 11:48 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 0 -6 1 88 N. Gkikas 5:46 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 -13 -1 3 B. Taylor 34:14 10 4/12 33% 2/5 40% 2/7 28% 0/0 0% 2 1 3 5 3 3 0 0 -1 10 7 G. Tsalmpouris 16:03 3 0/10 0% 0/7 0% 0/3 0% 3/4 75% 1 2 3 0 3 0 0 0 -9 -5 11 M. Lewis 17:01 4 0/6 0% 0/4 0% 0/2 0% 4/5 80% 1 3 4 0 1 0 1 0 -3 2 25 K. Gontikas 9:20 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 2 1 0 1 8 5 41 A. Patrikis 9:25 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 3 2 5 1 2 1 0 0 4 8 55 A. Nikolaidis 25:56 8 3/11 27% 1/6 16% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 2 4 2 3 0 4 6 TOTAL 57 18/66 27% 9/37 24% 9/29 31% 12/18 66% 14 22 36 13 24 13 8 2