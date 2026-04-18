Μπούτσκος για τον τελικό με την Μπιλμπάο: «Είμαστε ολόκληρος ΠΑΟΚ πρέπει να μας αντιμετωπίσει»

Για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή, καθώς και για τον τελικό με την Μπιλμπάο μίλησε στις δηλώσεις του ο Παντελής Μπούτσκος.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ηρακλή με 76-72 στο «Ιβανώφειο» με τον Παντελή Μπούτσκο στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη νίκη της ομάδας του, καθώς και για τον 1ο τελικό με την Μπιλμπάο.

Επίσης αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή του «γηραιού», Ζόραν Λούκιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παντελής Μπούτσκος:

Για την 5η διαδοχική νίκη του ΠΑΟΚ: «Σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Μείναμε συγκεντρωμένοι και ενωμένοι σε δύσκολη έδρα και εξαιρετική ομάδα. Η ενέργεια μας στο ημίχρονο δεν ήταν η σωστή. Κάναμε διορθώσεις και πήραμε μία πολύτιμη νίκη».

«Ξέρετε, είναι μία ομάδα που δέχθηκε πολύ κριτική και συγκρίσεις. Κλείσαμε την πόρτα των αποδυτηρίων και πιστέψαμε πως αν θυσιαστεί ο καθένας θα έχουμε όμορφα πράγματα και αυτό είναι μπροστά μας».

Για τον coach Λούκιτς: Υπάρχει πολύς σεβασμός στον κόουτς, κάνει εξαιρετική δουλειά, του αξίζουν συγχαρητήρια για την ομάδα που έφτιαξε και δημιούργησε. Εμείς είμαστε αφοσιωμένοι στη δουλειά μας».

Για τον τελικό με την Μπιλμπάο: «Για μας είναι κάθε παιχνίδι διαφορετικό. Πολύ ποιοτική ομάδα η Μπιλμπάο. Έχει ένα πλεονέκτημα ότι κράτησε τον κορμό και έκανε ποιοτικές προσθήκες. Όμως είμαστε ολόκληρος ΠΑΟΚ, πρέπει να μας αντιμετωπίσει».