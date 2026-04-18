Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά τα ματς του Σαββάτου (18/4)
Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) η πρώτη μέρα της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τα αποτελέσματα να βάζουν φωτιά στη μάχη της παραμονής.
Η Μύκονος επικράτησε απέναντι στο Περιστέρι Betsson με 92-88, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα playoffs, ενώ το Μαρούσι παρέμεινε ζωνταντό στη μάχη της παραμονής, επικρατώντας του Κολοσσό Ρόδου με 108-93.
Η Καρδίτσα επικράτησε του Προμηθέα με 95-79, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας του Ηρακλή με 76-72.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής
Μύκονος – Περιστέρι 92-88
Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93
Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79
Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76
Ολυμπιακός – Άρης (19/4, 13:00)
Πανιώνιος – ΑΕΚ (19/4, 16:00)
Η Βαθμολογία:
|#
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|ΑΓ.
|Ν-Η
|ΕΝΤΟΣ
|ΕΚΤΟΣ
|ΠΟΝΤΟΙ
|ΔΙΑΦ.
|1
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|44
|22
|22-0
|11-0
|11-0
|2149-1740
|+409
|2
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|41
|23
|18-5
|9-2
|9-3
|2089-1788
|+301
|3
|ΠΑΟΚ
|39
|23
|16-7
|8-3
|8-4
|1917-1854
|+63
|4
|ΑΕΚ
|37
|22
|15-7
|8-3
|7-4
|1851-1754
|+97
|5
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|36
|23
|13-10
|8-3
|5-7
|1816-1827
|-11
|6
|ΑΡΗΣ
|34
|21
|13-8
|8-3
|5-5
|1783-1710
|+73
|7
|ΜΥΚΟΝΟΣ BC
|32
|23
|9-14
|6-6
|3-8
|1845-2000
|-155
|8
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|31
|23
|8-15
|6-6
|2-9
|1835-1933
|-98
|9
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|30
|23
|7-16
|3-8
|4-8
|1919-2079
|-160
|10
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|30
|23
|7-16
|7-5
|0-11
|1817-1943
|-126
|11
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|30
|23
|7-16
|3-8
|4-8
|1887-1976
|-89
|12
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|29
|23
|6-17
|4-8
|2-9
|1975-2110
|-135
|13
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|28
|22
|6-16
|4-7
|2-9
|1739-1908
|-169
Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής
ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)
Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)
Άρης – Πανιώνιος (25/4, 18:15)
Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/4, 18:15)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)
Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος (25/4, 18:15)
