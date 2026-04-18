Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά τα ματς του Σαββάτου (18/4)

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τα πρώτα ματς της 25ης αγωνιστικής

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) η πρώτη μέρα της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τα αποτελέσματα να βάζουν φωτιά στη μάχη της παραμονής.

Η Μύκονος επικράτησε απέναντι στο Περιστέρι Betsson με 92-88, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα playoffs, ενώ το Μαρούσι παρέμεινε ζωνταντό στη μάχη της παραμονής, επικρατώντας του Κολοσσό Ρόδου με 108-93.

Η Καρδίτσα επικράτησε του Προμηθέα με 95-79, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας του Ηρακλή με 76-72.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής
Μύκονος – Περιστέρι 92-88
Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93
Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79
Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76
Ολυμπιακός – Άρης (19/4, 13:00)
Πανιώνιος – ΑΕΚ (19/4, 16:00)

 

Η Βαθμολογία:

#ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙΑΓ.Ν-ΗΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΟΝΤΟΙΔΙΑΦ.
1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ442222-011-011-02149-1740+409
2ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR412318-59-29-32089-1788+301
3ΠΑΟΚ392316-78-38-41917-1854+63
4ΑΕΚ372215-78-37-41851-1754+97
5ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ362313-108-35-71816-1827-11
6ΑΡΗΣ342113-88-35-51783-1710+73
7ΜΥΚΟΝΟΣ BC32239-146-63-81845-2000-155
8ΗΡΑΚΛΗΣ31238-156-62-91835-1933-98
9ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA30237-163-84-81919-2079-160
10ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ30237-167-50-111817-1943-126
11ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION30237-163-84-81887-1976-89
12ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY29236-174-82-91975-2110-135
13ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL28226-164-72-91739-1908-169

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής
ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)
Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)
Άρης – Πανιώνιος (25/4, 18:15)
Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/4, 18:15)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)
Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος (25/4, 18:15)

     

