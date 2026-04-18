Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τα πρώτα ματς της 25ης αγωνιστικής

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) η πρώτη μέρα της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τα αποτελέσματα να βάζουν φωτιά στη μάχη της παραμονής.

Η Μύκονος επικράτησε απέναντι στο Περιστέρι Betsson με 92-88, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα playoffs, ενώ το Μαρούσι παρέμεινε ζωνταντό στη μάχη της παραμονής, επικρατώντας του Κολοσσό Ρόδου με 108-93.

Η Καρδίτσα επικράτησε του Προμηθέα με 95-79, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας του Ηρακλή με 76-72.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Μύκονος – Περιστέρι 92-88

Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93

Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76

Ολυμπιακός – Άρης (19/4, 13:00)

Πανιώνιος – ΑΕΚ (19/4, 16:00)

Η Βαθμολογία:

# ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓ. Ν-Η ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΝΤΟΙ ΔΙΑΦ. 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 44 22 22-0 11-0 11-0 2149-1740 +409 2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 41 23 18-5 9-2 9-3 2089-1788 +301 3 ΠΑΟΚ 39 23 16-7 8-3 8-4 1917-1854 +63 4 ΑΕΚ 37 22 15-7 8-3 7-4 1851-1754 +97 5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 36 23 13-10 8-3 5-7 1816-1827 -11 6 ΑΡΗΣ 34 21 13-8 8-3 5-5 1783-1710 +73 7 ΜΥΚΟΝΟΣ BC 32 23 9-14 6-6 3-8 1845-2000 -155 8 ΗΡΑΚΛΗΣ 31 23 8-15 6-6 2-9 1835-1933 -98 9 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 30 23 7-16 3-8 4-8 1919-2079 -160 10 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 30 23 7-16 7-5 0-11 1817-1943 -126 11 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 30 23 7-16 3-8 4-8 1887-1976 -89 12 ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY 29 23 6-17 4-8 2-9 1975-2110 -135 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL 28 22 6-16 4-7 2-9 1739-1908 -169

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)

Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)

Άρης – Πανιώνιος (25/4, 18:15)

Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/4, 18:15)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος (25/4, 18:15)

