ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Αμαρουσίου με 101-85 και έφτασε τις 17 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν παρότι έχασαν, καθώς έμειναν στην κατηγορία στην ισοβαθμία τους με τον Πανιώνιο.
Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισαν οι Μπριν Ταϊρί και Τόμας Ντίμσα με 17 πόντους, ενώ ο Τίμι Άλεν είχε 16 πόντους και ο Κλίφορντ Ομορούγι πρόσθεσε άλλους 15 πόντους. Από το Μαρούσι ο Τζόρνταν Γουόκερ που αποχώρησε τραυματίας στο δεύτερο μέρος είχε 20 πόντους και ο Κάμερον Ρέινολντς 17 πόντους.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
