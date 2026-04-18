Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, μετά την επικράτηση επί του Άρη, κέρδισε και τον Ηρακλή με 76-72 στο «Ιβανώφειο» και στρέφει την προσοχή του στον πρώτο τελικό με την Μπιλμπάο.

Το σύνολο του Παντελή Μπούτσκο επέβαλλε την κυριαρχία του στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να πάρει το... διπλό από τον «γηραιό».

Φοβερή εμφάνιση για τον Μπριν Ταϊρί με 25 πόντους, «οδήγησε» την ομάδα του προς τη νίκη. Για τους ηττημένους ο Μωραΐτης ξεχώρισε με 12 πόντους, ο Φάντερμπεργκ με 12π και Έντλερ-Ντέιβις εξίσου με 12 πόντους.

Για τον Ηρακλή ήταν η 5η σερί ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ για τον ΠΑΟΚ ήταν η 5η σερί νίκη στη Stoiximan GBL.

Ηρακλής - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Νωθρό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για αμφότερες, με τα λάθη να κυριαρχούν (5 Ηρακλ.-3 ΠΑΟΚ, 5') και τις ομάδες να μην μπορούν να βρουν εύκολο σκορ στην επίθεση (9-6, 5') και να είναι άστοχες από μακριά (1/5 τρίποντα, Ηρακλής, 0/4 ΠΑΟΚ). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου οι φιλοξενούμενοι πήραν τα «ηνία» στο προβάδισμα, με τον Ντίμσα να ευστοχεί σε δύο τρίποντα, (14-17, 9') και τον Ταϊρί στη συνέχεια να βάζει δύσκολο δίποντο και να διαμορφώνει το (16-19, 10').

Στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου ο Ηρακλής βρήκε τις λύσεις στο επιθετικό κομμάτι και μπόρεσε να ανακτήσει το προβάδισμα μετά από καλάθι του Ντέιβις (24-23, 12'). Ο «γηραιός»... έτρεξε σερί 6-0 και έπειτα από τρίποντο του Μωραΐτη και δίποντο του Φάντερμπεργκ πήρε +5 (30-25, 15').

«Καυτός» ο Ταϊρί, έβρισκε λύσεις ο Ηρακλής!

Ο ΠΑΟΚ είχε απάντηση! Με τον Ταϊρί (12π, 18') πρωταγωνιστή, μπόρεσε να τρέξει στον αιφνιδιασμό και μετά από εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ του Αμερικανού, έφερε ξανά το ματς στα ίσια (35-35, 18'), ενώ μετέπειτα και πάλι ο Ταϊρί έβαλε μπροστά την ομάδα του (35-37, 19'). Ο «γηραιός»... έχασε τον Τσιακμά στο φινάλε του πρώτου μέρους με πρόβλημα στον δεξί του αστράγαλο, όμως ο Σμιθ με εμφατικό κάρφωμα, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, (39-37, 20').

Κυριαρχία του ΠΑΟΚ στο τρίτο δεκάλεπτο!

Φίλλιος και Μέλβιν με σερί 5-0 έβαλαν τον ΠΑΟΚ ξανά σε θέση... οδηγού στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου (39-42, 22'). Ο Φάντερμπεργκ μείωσε (44-45, 23'), όμως ο «δικέφαλος του βορρά» βελτίωσε την άμυνά του και ο Ταϊρί (19π.) έδωσε για πρώτη φορά... αέρα οκτώ πόντων στην ομάδα του (44-52, 25'), ενώ μετέπειτα ο ίδιος διαμόρφωσε το (45-54, 26'). Ο Ντίμσα συνέχισε το σερί που... έτρεχε ο ΠΑΟΚ (6-20) και μετά από καλάθι του, έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή, (45-57, 28'). Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με καλάθι του Ταϊρί και τους φιλοξενούμενους μπροστά με +12 (47-59, 30').

Στην έναρξη της τελευταίας περιόδου ο Σίλας έβαλε σουτ τριών πόντων (50-59, 31'), όμως ο Μουρ απάντησε (50-61, 31'). Στη συνέχεια ο Ηρακλής προσπάθησε να επιστρέψει, βελτιώνοντας την άμυνά του και ο Μωραΐτης διαμόρφωσε το (56-65, 33'). Το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς έχασε ευκαιρίες για να μειώσει περισσότερο και ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε με τον Ντίμσα να ευστοχεί σε τρίποντο και να κάνει το (57-68, 36').

Προσπάθησε για την ανατροπή ο Ηρακλής, αλλά...

Ο Ταϊρί πήρε τη «σκυτάλη» και με τρίποντο διαμόρφωσε το (59-73, 37'), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Ο Μωραΐτης με τρίποντο έκανε το (63-74, 38') και προσπάθησε να κρατήσει τον Ηρακλή στο παιχνίδι. Ο Φάντερμπεργκ με τη σειρά του έκανε το (66-74, 38') και μετέπειτα ο Σέγκου με δίποντο... ψαλίδισε ακόμα περισσότερο τη διαφορά (68-74, 39').

Ο ΠΑΟΚ με όμορφη κυκλοφορία έσπασε την πίεση του Ηρακλή και με καλάθι του Μουρ, έκανε το (68-76), με ένα λεπτό να απομένει. Μετέπειτα η ομάδα του Παντελή Μπούτσκο έκανε το λάθος και ο Σέγκου διαμόρφωσε το (72-76) και 4.8 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο ΠΑΟΚ έβαλε την μπάλα στο παρκέ και πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 39-37, 47-59, 72-76

MVP ΗΤΑΝ Ο ... Μπριν Ταϊρί

... με 25 πόντους (6/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο ... Δημήτρης Μωραΐτης με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο ... Δημήτρης Μωραΐτης με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ...Τα 11 ριμπάουντ του Γουέρ .

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ... Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 84-82.

Iraklis BC # Players POS MIN PTS FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF FLS DRAWN +/- EFF 0 D. Funderburk C 29:56 12 5-10 50 3-6 50 2-4 50 0-1 0 1 3 4 1 2 3 1 1 3 4 -5 13 7 N. Tsiakmas PG 19:46 3 1-4 25 0-0 0 1-4 25 0-0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 -1 2 10 D. Moraitis (C) PG 28:03 12 5-11 45 3-5 60 2-6 33 0-0 0 1 6 7 5 3 1 0 0 3 1 1 16 11 L. Ware C 25:24 5 2-4 50 2-4 50 0-0 0 1-2 50 5 6 11 6 1 0 0 0 3 3 7 18 19 J. Edler-Davis SF 28:26 12 4-11 36 4-10 40 0-1 0 4-6 66 5 2 7 0 1 4 0 0 2 4 -14 13 1 J. Strong SG 22:16 3 1-7 14 0-4 0 1-3 33 0-0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 3 0 -14 0 4 R. Segu PG 16:05 11 4-11 36 4-11 36 0-0 0 3-4 75 0 1 1 2 1 0 0 0 2 2 14 5 5 C. Smith PF 19:16 9 3-8 37 3-7 42 0-1 0 3-4 75 2 3 5 0 2 1 0 1 1 4 -9 7 12 K. Kabouridis C 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 C. Syllas SF 10:48 5 2-4 50 1-2 50 1-2 50 0-0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 5 72 M. Giannikos PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 A. Komnianidis SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coaches 2 1 3 TOTAL 200 72 27-70 38 20-49 40 7-21 33 11-17 64 20 23 43 17 13 11 1 3 20 20 82