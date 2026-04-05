Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Ολυμπιακό με τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει από τις ΗΠΑ και να αιφνιδιάζει τους συμπαίκτες του!

Η δράση στην 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται την Κυριακή (5/4), με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τη Μύκονο σε ένα παιχνίδι που κλείνει το πρόγραμμα αυτού του Σαββατοκύριακου.

Ωστόσο, τους «ερυθρόλευκους» τους περίμενε μία πολύ ευχάριστη έκπληξη κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου μίτινγκ της ομάδας πριν το ματς. Ο Κίναν Έβανς έκανε... ντου στα αποδυτήρια αιφνιδιάζοντας τόσο τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού, όσο και τους συμπαίκτες του.

Όλοι τον υποδέχθηκαν με ένα τεράστιο χαμόγελο και αγκαλιές, όμως έμειναν άφωνοι με την επιστροφή του. Ο Έβανς επέστρεψε από τις ΗΠΑ... αθόρυβα, όπου και βρισκόταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση κόντρα στη Ζάλγκιρις.