Πρέλεβιτς για ΠΑΟΚ και FIBA Europe Cup: «Γιατί όχι να το κατακτήσει;»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Καρδίτσας με 93-90 και ο Μπάνε Πρέλεβιτς έδωσε το «παρών» στο «Παλατάκι», ενώ πραγματοποίησε και δηλώσεις.

Μίλησε για τη νέα εποχή που μπαίνει ο ΠΑΟΚ με τον Τέλη Μυστακίδη, σχολίασε την έλευση του Αντρέα Τρινκιέρι, ενώ μίλησε και για τη ρεβάνς με τη Μούρθια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπάνε Πρέλεβιτς:

Για τη ρεβάνς με την Μούρθια: «Γιατί όχι να το κατακτήσει; Καταρχάς με το σκορ του πρώτου αγώνα είναι ζωντανός ο ΠΑΟΚ, δίνει την ευκαιρία και στις δύο ομάδες να προκριθούν στον τελικό. Προσωπικά πιστεύω ότι και η νίκη που κάναμε προχθές είναι μεγάλη αγωνιστική επιτυχία γιατί και η Μούρθια είναι μια ομάδα σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Όποιος λέει ότι ξέρει, δεν ξέρει. Είναι δύσκολο να προβλέψεις έναν αγώνα, για αυτό οι ομάδες πρέπει να είναι πάντα έτοιμες για να αντιμετωπίσουν τα απρόβλεπτα. Εφόσον πάει το παιχνίδι στον πόντο στο τέλος θα είναι πνευματικό το κομμάτι και η εμπειρία των παικτών θα παίξει ρόλο».

Για την έλευση του Αριστοτέλη Μυστακίδη: «Μπορώ να σας πω πώς αισθάνομαι εγώ επειδή έχω περάσει από την θέση του προέδρου στις εποχές της διοίκησης πρωτοδικείου, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν για δεκαετίες με την διοίκηση πρωτοδικείου, αισθανόμαστε δικαιωμένοι για την προσπάθειά μας.

Πάντα ο στόχος μας ήταν κάποια στιγμή να έρθει ένας άνθρωπος που να έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει η ομάδα σε άλλο επίπεδο οργάνωσης και αγωνιστικά και να έχει πάθος για την ομάδα, νομίζω ότι αυτό πλέον είναι γεγονός. Από τις πρώτες κινήσεις δείχνει την διάθεση που έχει για την ομάδα.

Το πιο σημαντικό για την ομάδα είναι να ξεφύγει από την νοοτροπία της επιβίωσης και να πάει στη νοοτροπία πρωταθλητισμού. Για δεκαετίες ήμασταν σε μια άλλη νοοτροπία, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και μετά να διεκδικήσουμε».