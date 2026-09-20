Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους του για την ανοικτή προπόνηση της ομάδας που θα γίνει την Τετάρτη 23/9.

Ύστερα από ένα ματς-θρίλερ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 87-81 και τερμάτισε στην 1η θέση του τουρνουά. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκλεψε τις εντυπώσεις τις τελευταίες ώρες, αφού νίκησε την Παρτίζαν στον ημιτελικό, ενώ έφτασε στα όρια του το τριφύλλι.

Η ασπρόμαυρη KAE ενημέρωσε τον κόσμο της πως θα πραγματοποιηθεί ανοικτή προπόνηση την Τετάρτη 24/9 στις 19:00, λίγες ώρες πριν το Super Cup. Όλες οι θύρες του PAOK Sports Arena θα ανοίξουν στις 19:00, οπότε και θα επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο.

Αναλυτικά

Τετάρτη 23/9 από τις 19:00: Ανοικτή προπόνηση στο PAOK Sports Arena

Τέσσερις μήνες μετά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της ομάδας και λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της νέας σεζόν.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, από τις 19:00 και μετά, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προπόνηση, να δουν από κοντά τη νέα ομάδα και να πάρουν μια πρώτη εικόνα από τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν.

Μια πρώτη συνάντηση πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα.

Με σεβασμό στο πρόγραμμα και στις ανάγκες της ομάδας, ώστε η προετοιμασία να συνεχιστεί απρόσκοπτα, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να βρεθεί ξανά δίπλα στον ΠΑΟΚ και να δώσει από νωρίς το δικό του μήνυμα.

Όλες οι θύρες του PAOK Sports Arena θα ανοίξουν στις 19:00, οπότε και θα επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο. Σας περιμένουμε!