ΠΑΟΚ-Καρδίτσα 93-90: Αγχώθηκε όμως νίκησε τους Θεσσαλούς

Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο ως τα μισά της τέταρτης περιόδου, όμως ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη με 93-90 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος λόγω μικροπροβλήματος στη γάμπα έπαιξε λιγότερο από δεκαπέντε λεπτά, ήταν κομβικός, και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανατροπή απέναντι στην Καρδίτσα, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη στο PAOK Sports Arena με 93-90.

Οι Θεσσαλοί είχαν το προβάδισμα ως τα μισά της τέταρτης περιόδου, ωστόσο ένα ξέσπασμα των γηπεδούχων ήταν αρκετό, με σωστή διαχείριση ως το φινάλε.

Ο Τόμας Ντίμσα ήταν πρώτος σκόρερ των «ασπρόμαυρων» με 23 πόντους, και τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μέλβιν (19π., 5 ριμπ.), Μουρ (13π.) και Φίλλιος (10π., 2/5 τρίπ.).

ΠΑΟΚ-Καρδίτσα: Ο αγώνας

Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 18-26, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπράντον Τζέφερσον. Ο Αμερικανός γκαρντ κουβάλησε επιθετικά τους Θεσσαλούς, σημειώνοντας 11 πόντους με 3/5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που μοίρασε έξι ασίστ για δύο λάθη. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ είχε 6/14 σουτ εντός πεδιάς (4/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα).

 

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 38-41 με τον Μπεν Μουρ, ωστόσο η Καρδίτσα πήγε στα αποδυτήρια με υπέρ της 40-46, με τον Αλεξάντερ Μάντσεν να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα. Πάντως, ο Ντεβόντε Άπσον ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, τελειώνοντας τη φάση με κάρφωμα για το 40-50 στο 21'. Ο ΠΑΟΚ πίεσε, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν με 64-70 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Η αντίδραση των «ασπρόμαυρων» ήρθε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Μπράντον Τζέφερσον να ευστοχεί σε τρίποντο για το 71-75 και τον ΠΑΟΚ να τρέχει σερί 11-0 για το 82-75 στο 35'. Η Καρδίτσα πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους για το 82-82, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα, κάνοντας σωστή διαχείριση ως το φινάλε και επικρατώντας με 93-90.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 40-46, 64-70, 93-90.

Ο MVP: Ο Κλίβελαντ Μέλβιν σημείωσε 19 πόντους με 4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:50, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντέιμιεν Τζεφερσον είχε 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για την Καρδίτσα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο ΠΑΟΚ είχε 15/30 τρίποντα.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 68-72 στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

PAOK B.C.FG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2C. Melvin31:50197/1258%4/757%3/560%2/2100%235111011820
6A. Koniaris15:4731/714%1/250%0/50%1/1100%00030002340
18N. Persidis21:2741/333%0/10%1/250%1/250%13410000216
26B. Moore29:56134/757%4/757%0/00%5/862%145201104516
33T. Dimsa29:56236/1060%0/00%6/1060%5/683%033240003619
0T. Allen12:2521/333%1/333%0/00%0/00%22411000102
5B. Tyree13:0892/366%1/250%1/1100%4/580%000400002411
10D. Slaftsakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
11C. Omoruyi14:4342/2100%2/2100%0/00%0/00%224000001126
13T. Zaras7:1762/2100%0/00%2/2100%0/00%01100000207
20K. Iatridis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
25G. Fillios23:31104/1040%2/540%2/540%0/10%00030200338
TOTAL2009330/5950%15/2951%15/3050%18/2572%52025176413212598
ASK KarditsaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2B. Jefferson31:36268/1747%1/250%7/1546%3/3100%0333200011818
9D. Upson24:44103/3100%3/3100%0/00%4/4100%224100103816
14L. Kaselakis24:1842/540%2/450%0/10%0/00%32522000296
21G. Kamberidis20:0921/425%1/1100%0/30%0/00%2132010045-4
23D. Jefferson35:59176/1250%3/650%3/650%2/2100%11011511001727
1A. Estrada11:3752/450%2/450%0/00%1/250%02200011515
3N. Horchler16:0693/560%2/366%1/250%2/366%336002002214
5M. Liapis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
8M. Poulianitis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
12N. Diplaros20:3372/633%1/1100%1/520%2/2100%03323100316
13N. Kamarianos0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
24A. Madsen14:58102/450%2/450%0/00%6/785%10111010359
TOTAL9029/6048%17/2860%12/3237%20/2386%12284016145312621106
     

