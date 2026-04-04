Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο ως τα μισά της τέταρτης περιόδου, όμως ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη με 93-90 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος λόγω μικροπροβλήματος στη γάμπα έπαιξε λιγότερο από δεκαπέντε λεπτά, ήταν κομβικός, και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανατροπή απέναντι στην Καρδίτσα, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη στο PAOK Sports Arena με 93-90.

Οι Θεσσαλοί είχαν το προβάδισμα ως τα μισά της τέταρτης περιόδου, ωστόσο ένα ξέσπασμα των γηπεδούχων ήταν αρκετό, με σωστή διαχείριση ως το φινάλε.

Ο Τόμας Ντίμσα ήταν πρώτος σκόρερ των «ασπρόμαυρων» με 23 πόντους, και τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μέλβιν (19π., 5 ριμπ.), Μουρ (13π.) και Φίλλιος (10π., 2/5 τρίπ.).

ΠΑΟΚ-Καρδίτσα: Ο αγώνας

Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 18-26, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπράντον Τζέφερσον. Ο Αμερικανός γκαρντ κουβάλησε επιθετικά τους Θεσσαλούς, σημειώνοντας 11 πόντους με 3/5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που μοίρασε έξι ασίστ για δύο λάθη. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ είχε 6/14 σουτ εντός πεδιάς (4/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 38-41 με τον Μπεν Μουρ, ωστόσο η Καρδίτσα πήγε στα αποδυτήρια με υπέρ της 40-46, με τον Αλεξάντερ Μάντσεν να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα. Πάντως, ο Ντεβόντε Άπσον ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, τελειώνοντας τη φάση με κάρφωμα για το 40-50 στο 21'. Ο ΠΑΟΚ πίεσε, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν με 64-70 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Η αντίδραση των «ασπρόμαυρων» ήρθε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Μπράντον Τζέφερσον να ευστοχεί σε τρίποντο για το 71-75 και τον ΠΑΟΚ να τρέχει σερί 11-0 για το 82-75 στο 35'. Η Καρδίτσα πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους για το 82-82, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα, κάνοντας σωστή διαχείριση ως το φινάλε και επικρατώντας με 93-90.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 40-46, 64-70, 93-90.

Ο MVP: Ο Κλίβελαντ Μέλβιν σημείωσε 19 πόντους με 4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:50, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντέιμιεν Τζεφερσον είχε 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για την Καρδίτσα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο ΠΑΟΚ είχε 15/30 τρίποντα.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 68-72 στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

PAOK B.C. FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 C. Melvin 31:50 19 7/12 58% 4/7 57% 3/5 60% 2/2 100% 2 3 5 1 1 1 0 1 1 8 20 6 A. Koniaris 15:47 3 1/7 14% 1/2 50% 0/5 0% 1/1 100% 0 0 0 3 0 0 0 2 3 4 0 18 N. Persidis 21:27 4 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 1 6 26 B. Moore 29:56 13 4/7 57% 4/7 57% 0/0 0% 5/8 62% 1 4 5 2 0 1 1 0 4 5 16 33 T. Dimsa 29:56 23 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 5/6 83% 0 3 3 2 4 0 0 0 3 6 19 0 T. Allen 12:25 2 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 1 1 0 0 0 1 0 2 5 B. Tyree 13:08 9 2/3 66% 1/2 50% 1/1 100% 4/5 80% 0 0 0 4 0 0 0 0 2 4 11 10 D. Slaftsakis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 C. Omoruyi 14:43 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 12 6 13 T. Zaras 7:17 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 7 20 K. Iatridis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 G. Fillios 23:31 10 4/10 40% 2/5 40% 2/5 40% 0/1 0% 0 0 0 3 0 2 0 0 3 3 8 TOTAL 200 93 30/59 50% 15/29 51% 15/30 50% 18/25 72% 5 20 25 17 6 4 1 3 21 25 98