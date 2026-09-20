Μύκονος: Πήρε Ιατρίδη με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ

Στη Μύκονο με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ παραχωρήθηκε ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης.

Ενίσχυση για τη Μύκονο ενόψει της σεζόν 2026-27. Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης θα αγωνίζεται ως δανεικός στους Νησιώτες από τον ΠΑΟΚ, κάτι που ανακοινώθηκε κι επίσημα.

Πέρυσι είχε 2,7 πόντους και 0,7 ριμπάουντ σε 10 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, με 5,3 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αγωνίζεται ως power forward και ως center.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Μύκονος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Ιατρίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14 Οκτωβρίου 2001, έχει ύψος 2,07 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ.

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στις ακαδημίες του ΕΟΣ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Μακεδονικό και τον Κεραυνό Ωραιοκάστρου. Το 2014 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, με τον οποίο το 2017 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία Παίδων, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι.

Σε ηλικία 17,5 ετών πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL, ενώ στις 14 Οκτωβρίου 2019, ανήμερα των 18ων γενεθλίων του, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Τη σεζόν 2021/22 αγωνίστηκε στον Φίλιππο Βέροιας, ενώ την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2022/23) φόρεσε τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας. Τη σεζόν 2023/24 επέστρεψε στην Elite League για λογαριασμό της Ελευθερούπολης, καταγράφοντας σε 33 συμμετοχές 6,9 πόντους, με 50,6% στα δίποντα, 30,6% στα τρίποντα και 78,4% στις ελεύθερες βολές, καθώς επίσης 6,9 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1,1 κοψίματα ανά αγώνα.

Πέρυσι κατέγραψε 2,7 πόντους και 0,7 ριμπάουντ σε 10 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, με 5,3 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Παράλληλα, έφτασε μέχρι τους τελικούς του FIBA Europe Cup με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας U20.

Η οικογένεια της Μυκόνου καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας τη νέα αγωνιστική περίοδο!