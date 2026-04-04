Δείτε πώς έφτασε ο Παναθηναϊκός στην εύκολη επικράτηση απέναντι στον Προμηθέα για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ισοπεδωτικός ήταν ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα καθώς διέλυσε τον Προμηθέα με 96-63 έχοντας στείλει τον δείκτη του σκορ και στο +44 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Τα πάντα κρίθηκαν στην 2η περίοδο και στο τρομερό 31-6 που έκανε η ομάδα του Άταμαν, με το οποίο «καθάρισε» και την υπόθεση της νίκης.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς με 19 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Στα αξιοσημείωτα και η επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις στα παιχνίδια της Stoiximan GBL ύστερα από 147 ημέρες, έχοντας μάλιστα και 16 πόντους σε 32 λεπτά.