Προμηθέας - Παναθηναϊκός 63-96: Τα highlights της εύκολης νίκης των «πρασίνων» στην Πάτρα
Ισοπεδωτικός ήταν ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα καθώς διέλυσε τον Προμηθέα με 96-63 έχοντας στείλει τον δείκτη του σκορ και στο +44 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.
Τα πάντα κρίθηκαν στην 2η περίοδο και στο τρομερό 31-6 που έκανε η ομάδα του Άταμαν, με το οποίο «καθάρισε» και την υπόθεση της νίκης.
Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς με 19 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ.
Στα αξιοσημείωτα και η επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις στα παιχνίδια της Stoiximan GBL ύστερα από 147 ημέρες, έχοντας μάλιστα και 16 πόντους σε 32 λεπτά.
