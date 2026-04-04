Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε μόλις έξι πόντους στην 2η περίοδο του αγώνα με τον Προμηθέα στην Πάτρα με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 37 πόντους διαφορά!

Οι παίκτες των «πρασίνων» πέταγαν... φωτιές στην επίθεση κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα πήραν διαφορά 37 πόντων έχοντας πραγματοποιήσει τρομερό 6-31 επιμέρους σκορ κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου.

Ένα διάστημα όπου οι γηπεδούχοι πέτυχαν μόλις έξι πόντους με 1/12 εντός παιδιάς (!) και 4/4 βολές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε στην 2η περίοδο 12/20 σουτ.

Οι Γκριγκόνις (10π.), Σλούκας (9π.) και Μήτογλου (9π.) οδηγούσαν την ομάδα τους στο σκοράρισμα στο πρώτο μισό του αγώνα.