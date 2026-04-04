Ο Μάριους Γκριγκόνις ξεκίνησε βασικός απέναντι στον Προμηθέα, επιστρέφοντας στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Νοέμβριο.

Το καλεντάρι της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL έστειλε τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα για την αναμέτρηση με τον Προμηθέα. Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν στο «Δ. Τόφαλος» με εννιά παίκτες, ενώ σε ό,τι αφορά τον Μάριους Γκριγκόνις, ο Λιθουανός φόργουορντ ξεκίνησε βασικός για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Ο Γκριγκόνις επέστρεψε στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, είχε να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα από τις 8 Νοεμβρίου 2025, όταν οι «πράσινοι» έφυγαν με το διπλό από το κλειστό της Τζον Κένεντι, επικρατώντας του Περιστερίου με 72-89. Τότε είχε σημειώσει 9 πόντους με 3/5 τρίποντα στα 9:34 που έμεινε στο παρκέ.