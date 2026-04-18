Η Καρδίτσα παρουσιάστηκε πανέτοιμη και προσηλωμένη κόντρα στον Προμηθέα, νίκησε με 95-79 και όπως όλα δείχνουν θα παίζει και τη νέα σεζόν στη Stoiximan GBL. Κορυφαίοι οι Μπράντον και Ντάμιεν Τζέφερσον.

Έδειξε χαρακτήρα και θα παίζει στη Stoiximan GBL και την νέα σεζόν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Η Καρδίτσα πήρε μια νίκη-χρυσάφι με 95-79 κόντρα στον Προμηθέα και είναι και με το 1.5 πόδι κοντά στην παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Και οι δύο ομάδες είναι πλέον στο 7-16.

Πέντε λεπτά πριν το τέλος ο Μπράντον Τζέφερσον αποβλήθηκε με 5 φάουλ.

Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 22 πόντους και ο Ντάμιεν μέτρησε 19 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Γκρέι σταμάτησε στους 25 πόντους.

Καρδίτσα - Προμηθέας: Το ματς

H Καρδίτσα μπήκε καλύτερα στο ματς και με τους Ντάμιεν Τζέφερσον και Κασελάκη έκανε το 8-0 στο 2'. Οι Πατρινοί αντέδρασαν και με το καλάθι του Κόουλμαν μείωσαν σε 13-9, πέντε λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου.

O Mπέλο Οσάτζι μείωσε σε 26-22 για τους φιλοξενούμενους στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Ντάμιεν Τζέφερσον με παλικαρίσιο γκολ φάουλ έγραψε το 33-28 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. O Καμπερίδης με τρίποντο έκανε το 40-32 για την Καρδίτσα λίγο πριν το ημίχρονο.

Ο Καμπερίδης με τρίποντο έδωσε αέρα 10 πόντων για το 57-47 στην Καρδίτσα. Ο Ντάμιεν Τζέφερσον σκόραρε για το 75-64 στο ξεκίνημα της τελευταιας περιόδου. Οι γηπεδούχοι πάτησαν το γκάζι και ξέφυγαν με 86-72 χάρη στον Δίπλαρο, κλειδώνοντας την παραμονή.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-39, 73-64, 95-79

MVP: O Mπράντον Τζέφερσον με 22 πόντους και ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 19.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γκρέι με 25 πόντους που τελικά δεν ήταν αρκετοί.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η αστοχία του Προμηθέα στα τρίποντα με 5/21