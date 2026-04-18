Καρδίτσα - Προμηθέας 95-79: Οι γηπεδούχοι αγκάλιασαν την παραμονή
Έδειξε χαρακτήρα και θα παίζει στη Stoiximan GBL και την νέα σεζόν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Η Καρδίτσα πήρε μια νίκη-χρυσάφι με 95-79 κόντρα στον Προμηθέα και είναι και με το 1.5 πόδι κοντά στην παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Και οι δύο ομάδες είναι πλέον στο 7-16.
Πέντε λεπτά πριν το τέλος ο Μπράντον Τζέφερσον αποβλήθηκε με 5 φάουλ.
Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 22 πόντους και ο Ντάμιεν μέτρησε 19 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Γκρέι σταμάτησε στους 25 πόντους.
Καρδίτσα - Προμηθέας: Το ματς
H Καρδίτσα μπήκε καλύτερα στο ματς και με τους Ντάμιεν Τζέφερσον και Κασελάκη έκανε το 8-0 στο 2'. Οι Πατρινοί αντέδρασαν και με το καλάθι του Κόουλμαν μείωσαν σε 13-9, πέντε λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου.
O Mπέλο Οσάτζι μείωσε σε 26-22 για τους φιλοξενούμενους στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Ντάμιεν Τζέφερσον με παλικαρίσιο γκολ φάουλ έγραψε το 33-28 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. O Καμπερίδης με τρίποντο έκανε το 40-32 για την Καρδίτσα λίγο πριν το ημίχρονο.
Ο Καμπερίδης με τρίποντο έδωσε αέρα 10 πόντων για το 57-47 στην Καρδίτσα. Ο Ντάμιεν Τζέφερσον σκόραρε για το 75-64 στο ξεκίνημα της τελευταιας περιόδου. Οι γηπεδούχοι πάτησαν το γκάζι και ξέφυγαν με 86-72 χάρη στον Δίπλαρο, κλειδώνοντας την παραμονή.
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-39, 73-64, 95-79
MVP: O Mπράντον Τζέφερσον με 22 πόντους και ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 19.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γκρέι με 25 πόντους που τελικά δεν ήταν αρκετοί.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η αστοχία του Προμηθέα στα τρίποντα με 5/21
