Καρδίτσα - Προμηθέας 95-79: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights από τη νίκη της Καρδίτσας επί του Προμηθέα.
Η Καρδίτσα παρουσιάστηκε πανέτοιμη και προσηλωμένη κόντρα στον Προμηθέα, νίκησε με 95-79 και θα παίζει και τη νέα σεζόν στη Stoiximan GBL.
Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 22 πόντους και ο Ντάμιεν μέτρησε 19 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Γκρέι σταμάτησε στους 25 πόντους.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.