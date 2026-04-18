Η κανονική περίοδος στη Stoiximan GBL πλησιάζει στο φινάλε της και η σημερινή αγωνιστική φέρνει τέσσερις κρίσιμες αναμετρήσεις, με το Ηρακλής - ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει.

Η Stoiximan GBL μπαίνει στην τελική της ευθεία με τις ομάδες να παλεύουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στα play offs και για την αποφυγή των τελευταίων θέσεων.

Το σημερινό πρόγραμμα (18/04) περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις για την 25η αγωνιστική. Ξεχωρίζει φυσικά η «μάχη» στο Ιβανώφειο ανάμεσα σε Ηρακλή και ΠΑΟΚ, σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 18:15.

Η δράση ωστόσο, ξεκινά στις 16:00 με δύο παράλληλες αναμετρήσεις. Το Μαρούσι υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό βάρος και για τις δύο πλευρές, ενώ την ίδια ώρα η Μύκονος φιλοξενεί το Περιστέρι, με τους γηπεδούχους να «καίγονται» για το αποτέλεσμα προκειμένου να μείνουν ζωντανοί στη μάχη των play offs.

Την ίδια ώρα με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (18:30) η Καρδίτσα υποδέχεται τον Προμηθέα σε μια αναμέτρηση που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια της σεζόν και για τις δύο πλευρές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα κανάλια

Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Μύκονος – Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ SPORTS 1)

Ηρακλής – ΠΑΟΚ (18:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Καρδίτσα – Προμηθέας Πάτρας (18:15, ΕΡΤ SPORTS 1)